강기윤 창원시장 "행정의 모든 출발점과 판단 기준은 시민"

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 15일 6~9급 공무원 400여 명과 소통 토크콘서트를 열었다
- 강기윤 시장은 시민 체감 성과와 현장·협업 중심 행정을 강조했다
- 직원들은 세대 소통·번아웃·인사와 기업 지원 방안을 논의했다
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부서 간 협업 및 고민 상담 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 6~9급 공무원들이 행정의 답을 현장에서 찾기위해 소통과 협업을 강화하고 있다.
시는 15일 KBS창원홀에서 6~9급 공무원 400여 명이 참석한 가운데 '시장과 함께하는 도란도란 토크콘서트'를 개최했다고 밝혔다.
행사는 창원시립합창단 공연을 시작으로 시정철학 설명, 직원 참여 프로그램 '우리들의 고민상담소', 적극행정 실천 캠페인 순으로 진행됐다.
강기윤 시장은 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 시정 운영의 기준으로 제시하며 시민이 체감할 수 있는 성과와 문제 해결 중심의 행정을 강조했다. 관행에 얽매이지 않는 업무 방식과 읍면동 중심의 현장행정, 부서 간 협업을 통한 원팀 행정도 주문했다.
'우리들의 고민상담소'에서는 직원들이 사전에 제출한 고민 가운데 직급별로 선정한 16건을 다뤘다. 세대 간 소통과 번아웃 극복, 중간관리자의 역할, 순환인사 등 공직생활과 관련한 다양한 주제가 논의됐다.
현장에서는 '1직원 1사 전담제'의 운영 방향과 공직자의 자세를 묻는 질문도 나왔다. 강 시장은 "기업 애로사항을 부서 간 협업으로 해결하고 성과에 대해서는 공정하게 보상하는 체계가 필요하다"고 지적했다.
시는 최근 관내 기업의 애로사항을 현장에서 파악하고 지원하기 위해 '1직원 1사 전담제'를 추진하고 있다. 접수된 기업 현안은 기업애로사항 원스톱 지원단과 연계해 관련 부서와 기관의 협업으로 해결할 방침이다.
강기윤 시장은 "행정의 모든 출발점과 판단 기준은 시민이어야 한다"며 "법과 원칙을 지키되 관행에 얽매이지 않고 시민의 어려움을 해결할 방법을 먼저 찾아달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com