이기대 반대 대책위 "부산시, 퐁피두 철회 환영…추가 개발 중단해야"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체가 부산시의 퐁피두센터 부산분관 철회 결정을 환영하면서도 이기대에 남은 개발 계획까지 지울 것을 요구하고 나섰다.

이기대 난개발·퐁피두분관 반대 대책위원회는 15일 부산시청 앞에서 기자회견을 열고 "이기대를 자본과 권력의 난개발로부터 일차적으로 지켜낸 결정"이라고 환영했다.

이기대 난개발·퐁피두분관 반대 대책위원회가 15일 오전 부산시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 부산시의 퐁피두센터 부산분관 건립 철회 결정을 환영하고 있다.[사진=이기대 난개발·퐁피두분관 반대 대책위원회]2026.10.15

시는 전날 이기대 퐁피두센터 부산분관 건립 계획을 철회하고 북항에 전액 국비로 복합문화전시공간을 조성하겠다고 발표했다. 부산시는 이기대 자연환경 보전과 장기적인 재정 부담, 계약상 공공성 확보 문제, 지역 예술계와의 공감대 부족 등을 철회 사유로 제시했다.

대책위는 "이번 결정이 그동안 시민사회와 지역 예술계가 제기한 절차적 불투명성, 재정 부담, 생태계 훼손, 지역 예술계 소외 문제를 부산시가 인정한 결과"라고 주장했다.

이어 박형준 전 부산시장의 관련 비판 발언과 일부 시의원의 예산 심의를 둘러싼 발언을 비판했다. 대책위는 "박 전 시장은 퐁피두 사업 백지화를 비판할 자격이 없다"며 "무책임한 발언을 멈추고 반성해야 한다"고 말했다.

대책위는 "퐁피두 분관 철회만으로 이기대 보전이 완성된 것은 아니다"라며 "부산시가 목조 전망대와 아트파빌리온, 숲속 갤러리 등 나머지 사업의 추진 여부를 명확히 밝히지 않았다"고 꼬집었다.

37억 원이 투입되는 아트파빌리온 건립과 관련 "퐁피두 분관이 빠진 상황에서 추진하는 것은 예산 낭비이자 개발을 위한 명분 쌓기"라고 비판하며 "백지화, 아트파빌리온 건립 절차 중단, 시의원들의 외압성 발언을 중단해야 한다"고 요구했다.

이기대의 생태적 가치를 보전하기 위한 보호구역 지정 등 법적·제도적 장치 마련도 촉구했다. 시는 북항에 연면적 약 5000㎡, 전시공간 약 3000㎡ 규모의 복합문화전시공간을 조성하고 2030년 하반기 개관을 목표로 관계 기관과 협의하고 있다.

대책위는 "퐁피두 분관 철회에 머물지 않고 아트파빌리온 등 이기대 추가 개발 계획이 폐기될 때까지 대응을 이어가겠다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com