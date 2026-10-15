남양주시, 이동소비자서비스센터 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 15일 시청 광장에서 이동소비자서비스센터를 운영했다
- 시민들에게 소비자 피해 상담과 휴대전화 수리 서비스를 제공했다
- 현대·기아차 무상점검과 워셔액·와이퍼도 지원했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 15일 시청 광장에서 소비자 피해 상담과 휴대전화·자동차 무상 점검 서비스를 제공하는 '이동소비자서비스센터'를 운영했다고 밝혔다.
이번 행사는 기존 아파트 단지를 중심으로 진행하던 이동소비자서비스센터를 시청 광장으로 확대 운영해 시민들의 접근성과 이용 편의를 높이기 위해 마련됐다. 시청을 찾은 시민들이 민원 업무와 함께 생활에 필요한 소비자 서비스를 한자리에서 이용할 수 있도록 했다.
이동소비자서비스센터는 남양주시가 주최하고 소비자교육중앙회 남양주시지회가 주관하는 사업으로 시민 누구나 현장에서 서비스를 이용할 수 있다.
이날 현장에서는 소비자 피해 유형별 대응 방법과 관련 제도를 안내하고 휴대전화 간단 수리와 현대·기아자동차 무상 안전점검을 진행했다. 차량 점검을 받은 시민들에게는 워셔액과 와이퍼도 제공해 차량 관리 부담을 덜었다.
서비스를 이용한 한 시민은 "시청에 볼일을 보러 왔다가 휴대전화 점검과 차량 점검까지 한자리에서 받을 수 있어 편리했다"며 "앞으로도 이 같은 생활밀착형 서비스가 자주 운영되면 좋겠다"고 말했다.
최현덕 남양주시장은 이날 현장을 찾아 관계자들을 격려하고 "시민들이 행정서비스를 이용하면서 일상생활에 필요한 소비자 서비스를 편리하게 제공받을 수 있도록 현장 중심의 행정을 강화하겠다"고 밝혔다.
한편 남양주시는 지난 3월 19일 진접읍을 시작으로 올해 총 12회에 걸쳐 이동소비자서비스센터를 운영할 계획이다. 시는 앞으로도 시민들의 접근성을 고려해 운영 장소를 선정하고 소비자 권익 보호와 생활 편의 증진을 위한 지원을 이어갈 방침이다.
asj7376@newspim.com