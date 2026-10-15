부안군의회 제375회 임시회 폐회…주요 사업장 19곳 점검

AI 핵심 요약beta
- 부안군의회는 15일 제375회 임시회를 마무리했다
- 부안군의회는 주요사업장 19곳을 방문해 추진상황을 점검했다
- 김원진·임정숙 의원은 농업 지원과 기반시설 보강을 제안했다
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감자 재배농가 종합지원·농업기반시설 보강·지방교부세 재원 보장 촉구
[부안=뉴스핌] 이백수 기자 = 부안군의회는 제375회 임시회에서 군정 주요사업의 추진상황을 점검하고 농업 현안과 지방재정 안정화 대책 등을 논의한 뒤 15일 회기를 마무리했다.
부안군의회는 이번 임시회 기간 하반기 군정 주요사업장 19곳을 방문해 사업 추진상황과 개선방안 등을 살펴보고 조례안 등 각종 의안을 심의했다.
이날 본회의 5분 자율발언에서 김원진 의원은 '새만금 간척 이후 변화한 동진감자 재배환경과 농가 종합 지원 대책 마련 촉구'를 주제로 감자 재배환경 변화와 난방비 부담 등 농가의 어려움을 지적했다.
김 의원은 난방유와 고체연료 지원 확대, 씨감자 보관시설 확충, 중형 지하수 관정 개발 등 농가 부담을 덜기 위한 종합적인 지원 대책 마련을 제안했다.
이어 임정숙 의원은 '다중재해 시대, 농업기반시설의 선제적 보강'을 주제로 반복되는 가뭄과 집중호우에 대비한 농업기반시설 개선 필요성을 강조했다.
중장기 개보수 계획 수립과 용수 공급 및 배수 기능 강화, 국·도비 확보와 관계기관 협력을 통한 선제적 시설 보강 방안을 제시했다.
이현기 부안군의회 의장은 "이번 현장방문을 통해 주요사업의 추진상황을 직접 확인하고 지역 현안을 살펴볼 수 있었다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 군민의 생활과 밀접한 문제들이 실질적으로 개선될 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com