부산시, 해양수도 부산 공개 강연…주요 키워드 5개 제시

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 15일 해양수도 부산 특집 강연회를 29일 개최한다고 밝혔다
- 북극항로·해사법원·AI 해양산업 등 다섯 주제를 다룬다
- 전문가들이 해양산업 변화와 일자리·먹거리 가능성을 시민에게 소개한다
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해양수도 비전 공유·변화의 기회 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 북극항로부터 AI 해양산업, 해사법원과 바다의 먹거리까지, 부산의 미래를 바꿀 다섯 가지 해양 키워드를 시민들의 눈높이에서 살펴보는 자리가 마련된다.
부산시는 '세상을 바꾸는 시간, 15분'과 함께 오는 29일 동서대학교 소향씨어터 우리은행홀에서 '해양수도 부산, 닻을 올리다'를 주제로 특집 공개 강연회를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 강연회는 해양수도를 정책이나 산업 중심의 개념에 그치지 않고 시민의 일상과 연결된 변화와 기회의 관점에서 풀어내기 위해 마련됐다. 북극항로, 해사법원, 인공지능(AI) 해양산업, 바다의 음식, 해양 일자리 등 5개 주제로 전문가들이 릴레이 강연을 진행한다.
첫 번째 강연은 과학 크리에이터 '항성'이 맡는다. 북극의 변화로 열리는 새로운 바닷길이 부산의 미래와 어떤 연관성을 갖는지 설명한다.
김인현 고려대학교 법학전문대학원 교수는 해사법원을 중심으로 해양 법률서비스의 중요성과 부산의 역할을 소개한다. 해양 분쟁을 해결하는 법률서비스가 도시의 신뢰와 경쟁력으로 이어지는 과정도 다룬다.
김용대 마린웍스 대표는 AI와 첨단기술이 해양산업에 가져올 변화를 설명한다. 해양산업 현장에서 나타날 변화와 새롭게 생겨날 일자리와 기회를 짚을 예정이다.
박상현 맛 칼럼니스트는 부산 수산물과 해양자원의 가치에 주목한다. 일상에서 접하는 먹거리가 새로운 산업과 세계시장으로 확장될 가능성을 자신의 경험을 바탕으로 전달한다.
마지막 강연자로 나서는 김승주 선장은 바다에서 일하며 겪은 경험을 통해 바다의 의미와 도전의 가치를 이야기한다.
전재수 시장은 "바다가 지닌 가능성을 살펴보고 부산이 나아갈 해양수도의 미래를 시민과 공유하는 자리"라며 "부산의 해양·역사·문화적 가치를 새롭게 발견하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com