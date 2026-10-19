에이피알 메디큐브, 미국 코스트코 약 400개 지점 입점…북미 확대

AI 핵심 요약beta
- 메디큐브가 19일 미국 코스트코 약 400개 지점에 입점했다
- 미국 전 지점과 캐나다·유럽 코스트코로 진출을 확대한다
- 북미 상반기 매출은 전년보다 260% 이상 증가한 6479억원이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알의 메디큐브가 미국 대형 유통 채널 코스트코 약 400개 지점에 공식 입점했다고 19일 밝혔다. 입점 매장은 앞으로 미국 전 지점으로 넓히고, 캐나다와 유럽 코스트코에도 순차적으로 진출한다. 한국 코스트코 전 지점에도 입점을 마쳤다.
코스트코에서는 대표 제품 '제로모공패드'를 전용 기획 제품으로 선보였고, 이후 PDRN 인기 라인을 추가한다. 에이피알은 지난해 8월 울타 뷰티 약 1400개 매장을 시작으로 올해 4월 타겟 1500개 이상, 6월 월마트 약 3000개 매장에 입점했다. 뷰티 전문점과 종합 리테일러에 이어 회원제 유통까지 채널을 넓혔고, 연내 미국 드럭스토어 체인 CVS 파마시 약 3000개 매장 입점도 앞두고 있다.
북미 사업 규모도 커지고 있다. 올해 상반기 북미 매출은 6479억원으로 전년 동기보다 260% 이상 늘었다. 2021년부터 약 5년간 북미 매출은 30배가량 성장했다.
에이피알 관계자는 "코스트코 입점을 통해 메디큐브를 접할 수 있는 소비자 접점을 한층 넓히고, 주요 리테일 채널에서의 판매 기반을 지속적으로 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com