[오늘날씨] 전국 구름 많고 남부 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 19일 전국이 구름 많고 남부에 비가 내린다고 예보했다.
- 남부와 제주에는 돌풍·천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.
- 아침 기온은 7~20도, 낮 기온은 19~25도까지 오르겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
남부 오전까지, 제주도 낮까지 비 소식
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 19일은 전국에 구름이 많은 가운데 남부지방을 중심으로 둘풍과 천둥·번개를 동반한 비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠고 남부지방은 오전까지, 제주도는 낮까지 곳에 따라 비가 내리겠다. 일부 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리는 곳도 있겠다.
예상 강수량은 전라권과 제주도산지 30~80mm, 경상권과 제주도(산지 제외) 10~60mm, 울릉도·독도 5~40mm다.
아침 최저기온은 7~20도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 12도 ▲수원 11도 ▲춘천 11도 ▲강릉 16도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 15도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 19~25도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 20도 ▲춘천 20도 ▲강릉 23도 ▲청주 20도 ▲대전 20도 ▲전주 22도 ▲광주 24도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~3.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com