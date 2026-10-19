정관장, 면세점에 소용량 뿌리삼 5종 선봬

AI 핵심 요약beta
- 정관장이 19일 소용량 뿌리삼 신제품 5종을 면세점에 선보였다
- 신제품은 용량을 줄여 외국인 관광객의 구매 부담과 휴대 불편을 낮췄다
- 외국인 관광객 증가와 홍삼 수출 확대에 맞춰 선물 수요 공략에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정관장이 소용량 뿌리삼 제품 5종을 면세점에 선보이며 외국인 관광객의 선물 수요 공략에 나선다.
신제품은 150g '천절편 대편', '천절편', '지절편 대편', '지절편'과 300g '절삼'이다. 기존 대표 제품(600g)의 절반 이하로 용량을 줄여 구매 부담을 낮추고 휴대 편의성을 높였다. 천절편은 정관장 절편홍삼 중 조직 치밀도 등 엄격한 품질 기준으로 구분한 최상위 등급이다.
방한 수요가 크게 늘고 있다. 올해 1~8월 외국인 관광객은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘어 역대 최고였다. 정관장에 따르면 뿌리삼은 수출 품목 1위로, 9월 누계 기준 올해 정관장 수출액의 약 35%를 차지한다.
정관장 관계자는 "한국을 대표하는 전통 소재인 홍삼을 외국인 관광객들이 보다 친숙하게 접할 수 있도록 소용량 제품을 준비했다"며 "변화하는 소비 트렌드에 맞춘 다양한 제품으로 정관장 뿌리삼의 수요를 확대해 나갈 계획이다"라고 말했다.
fineview@newspim.com