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[씨네톡] '킬링타임', 누군가의 고통마저 콘텐츠가 되는 시대

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  • 21일 영화 ‘킬링타임’이 자극적 콘텐츠의 윤리를 다룬 작품으로 개봉했다
  • 인터넷 방송 크루가 폐병원에서 의문의 존재와 맞서 생존 사투를 벌였다
  • 영화는 타인의 고통을 소비하는 시선과 인간의 존엄을 되물었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

류혜영·남윤수, 사망 사고 이후 엇갈린 책임 의식 그려
83분간 펼쳐지는 생존 사투…자극적 콘텐츠 소비에 질문

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 더 많은 후원금을 받기 위해 인터넷 방송은 어디까지 자극적으로 변할 수 있을까. 여러 출연자가 선정적인 춤이나 행동으로 시청자의 후원을 유도하고, 후원금 순위를 실시간으로 공개하는 이른바 '엑셀방송'이 대표적이다. 이러한 방송의 일부 장면은 짧은 영상으로 재가공돼 온라인을 통해 확산되기도 한다.

자극적인 콘텐츠를 둘러싼 우려가 이어지고 있지만, 이를 제작하고 소비하는 사람들은 여전히 존재한다. 그렇다면 콘텐츠를 만드는 사람과 이를 지켜보는 사람의 윤리적 책임은 어디까지일까.

오는 21일 개봉하는 영화 '킬링타임'은 이러한 질문에서 출발해 자극적인 콘텐츠를 향한 욕망이 극단으로 치닫는 상황을 그린 작품이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '킬링타임' 속 한장면 [사진= 로아앤코홀딩스/더타이틀]2026.10.15 taeyi427@newspim.com

영화는 인터넷 방송 중 발생한 사망 사고로 모든 것을 잃은 방송 크루 '킬링타임'이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하며 벌어지는 이야기를 담았다. 제한된 시간 속에서 살아남아야 하는 인물들의 사투를 그린 타임어택 스릴러다.

인터넷 방송 크루의 일원인 연우(류혜영)와 주원(남윤수)은 평소처럼 방송을 진행하던 중 예상치 못한 사망 사고에 휘말린다. 이 사건으로 두 사람은 거센 비난을 받으며 한순간에 나락으로 떨어진다.

사고 이후 세상과 단절된 채 살아가던 연우는 주원의 제안으로 새로운 콘텐츠 촬영에 나선다. 재기를 꿈꾸며 찾은 곳은 폐병원이다. 그러나 촬영을 시작한 이들은 정체를 알 수 없는 존재에게 습격당하고, 콘텐츠를 만들기 위해 들어선 공간에서 살아남기 위한 사투를 벌이게 된다.

영화는 초반부터 빠르게 사건을 전개하며 긴장감을 끌어올린다. 폐병원이라는 폐쇄적인 공간에 조명과 카메라 움직임, 음악이 더해지면서 인물들이 처한 위협을 효과적으로 전달한다. 83분의 상영시간 동안 불필요하게 이야기를 늘어뜨리지 않는 점도 장점이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '킬링타임' 속 한장면 [사진= 로아앤코홀딩스/더타이틀] 2026.10.15 taeyi427@newspim.com

특히 정체불명의 존재를 피해 크루들이 각기 다른 장소에 몸을 숨기고 달아나는 과정은 다양한 카메라 움직임과 조명, 음악을 통해 속도감 있게 펼쳐진다. 인물마다 처한 상황을 교차해 보여주면서 제한된 공간에서도 지루할 틈을 주지 않는다.

배우들의 연기 역시 극의 긴장감을 뒷받침한다. 류혜영은 연우가 지닌 모순적인 감정을 설득력 있게 표현한다. 연우는 방송 중 발생한 사망 사고를 겪은 뒤 모든 상황을 콘텐츠로 소비해서는 안 된다고 생각하면서도, 결국 주원의 제안으로 다시 촬영에 나선다.

극한 상황에서도 주원을 비롯한 동료들의 행동에 강하게 반발하지만, 끝내 이들과 함께 움직이는 모습에서 인물의 혼란과 갈등이 드러난다. 류혜영은 장도리를 비롯한 다양한 도구를 활용한 액션과 격투 장면까지 소화하며 극의 중심을 잡는다.

반면 남윤수가 연기한 주원은 과거의 사망 사고를 바라보는 태도부터 연우와 차이를 보인다. 사고를 자신들의 잘못보다는 우연히 벌어진 불운으로 여기며, 재기를 위해 새로운 콘텐츠 촬영을 제안한다. 남윤수는 이러한 주원의 태도를 통해 같은 사건을 겪고도 책임을 받아들이는 방식이 서로 다른 두 인물의 대비를 보여준다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '킬링타임' 속 한장면 [사진= 로아앤코홀딩스/더타이틀] 2026.10.15 taeyi427@newspim.com

그러나 '킬링타임'이 보여주려는 것은 단순히 폐병원에서 벌어지는 생존 게임만은 아니다. 영화는 자극적인 장면이 하나의 콘텐츠가 되고, 누군가의 고통마저 소비의 대상이 되는 상황을 펼쳐 보인다.

특히 폭력과 죽음을 마주한 상황에서도 이를 잘못된 일로 받아들이기보다 흥미로운 볼거리로 소비하는 태도는 불편함을 남긴다. 화면 속 사건을 지켜보는 사람들은 어디까지 관찰자일 수 있으며, 그들의 관심은 어떤 방식으로 또 다른 자극을 부추기는지 생각하게 만든다.

장준엽 감독은 기자간담회에서 영화 제목이자 방송 크루의 이름인 '킬링타임'에 대해 시간을 가볍게 보내는 의미와 누군가를 죽이는 시간이라는 의미를 함께 담았다고 설명했다. 익숙한 단어에 담긴 두 가지 의미는 영화가 보여주는 상황과도 맞닿아 있다.

자극적인 콘텐츠가 일상이 된 시대, 영화는 타인의 고통마저 볼거리로 소비하는 시선을 돌아보게 만든다. 83분 동안 이어지는 생존의 사투가 끝난 뒤에도 남는 것은 단순한 공포나 긴장감만이 아니다.

더 큰 자극을 원하는 시선 앞에서 인간의 존엄과 윤리는 어디까지 지켜질 수 있을까. '킬링타임'은 우리가 무엇을 위해 화면을 바라보고 있는지 되묻는다.

taeyi427@newspim.com

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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
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GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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