하바구든, A Bridge to Nature 컬렉션 출시

AI 핵심 요약beta
- 하바구든이 13일 ‘A Bridge to Nature’ 컬렉션을 공개했다.
- 폰티 컬렉션은 실내외와 도시·자연을 잇는 아웃도어 가구로 구성됐다.
- 체어·벤치·테이블 등에 파우더 코팅 메탈과 7가지 색상을 적용했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 하바구든이 'A Bridge to Nature' 컬렉션을 통해 실내와 실외, 도시와 자연, 건축과 풍경을 연결하는 방향성을 제시한다.
하바구든은 주거공간부터 상업공간까지 아웃도어 가구가 적용되는 공간의 범위를 넓히고, 실내 공간 디자인을 야외 영역으로 확장한다.
이번 컬렉션은 아웃도어를 실내 기능의 외부 이전 개념이 아닌, 자연과 건축이 만나는 공간으로 바라본다. 특히 계절과 계절 사이, 도시와 자연 사이, 건축의 안과 밖을 잇는 아웃도어 가구의 역할에 주목했다.
'브릿지'를 의미하는 이번 컬렉션 '폰티(Ponti)'는 서로 다른 환경을 연결하는 컬렉션의 방향성을 제품에 반영했다. 폰티 컬렉션은 체어, 라운지 체어, 벤치, 테이블, 사이드 테이블 등으로 구성된다. 소재는 파우더 코팅 메탈을 사용하며, 컬러는 본 화이트를 포함한 4가지 기본 컬러와 3가지 스페셜 컬러로 구성된다.
하바구든은 이번 컬렉션을 통해 아웃도어 가구를 공간과 생활 방식을 연결하는 매개로 제시한다. 이를 통해 실내외 공간 영역을 확대하고, 가구를 중심으로 한 새로운 문화와 삶의 방식을 제안한다.
whitss@newspim.com