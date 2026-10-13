씨어스, 1100억원 CB 발행…"美·UAE 사업 700억원 투자"

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전환가 20% 할증·무이자·리픽싱 미적용

美 IDTF 지분 인수 추진…UAE 진단서비스 기반 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 해외 사업 확대를 위해 1100억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다.

13일 씨어스에 따르면 이번 자금조달은 지난 2024년 코스닥 상장 이후 처음이다. 조달자금 가운데 700억원을 미국과 아랍에미리트(UAE) 사업 확대에 투입할 계획이다.

이번 CB는 만기 5년으로 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 최초 전환가액은 기준주가 대비 20% 할증한 3만586원으로 정해졌으며 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)은 적용하지 않는다.

씨어스 로고. [사진=씨어스]

발행금액의 최대 50%에 대한 매도청구권(콜옵션)도 포함됐다. 조달자금 1100억원 가운데 미국 사업에 550억원, UAE 사업에 150억원을 투입한다. 나머지 300억원은 연구개발 및 운영자금, 100억원은 스마트팩토리 구축에 사용할 예정이다.

씨어스는 인공지능 부정맥 진단 솔루션 '모비케어(mobiCARE™)'의 미국 진출을 위해 독립진단검사기관(IDTF) 지분 인수와 IDTF 대상 AI 솔루션 운영기업에 대한 전략적 투자를 추진한다.

IDTF는 의사 처방에 따라 진단검사를 수행하고 보험수가를 청구하는 현지 진단서비스 운영기관이다. 씨어스는 기존 IDTF의 운영 인프라와 보험 청구체계를 활용해 미국 메디케어(Medicare) 수가시장 진입을 추진할 계획이다. 이를 통해 검사부터 AI 분석, 진단 리포트 제공까지 이어지는 현지 서비스 체계를 확보한다는 방침이다.

회사는 자체 AI 진단 기술과 현지 IDTF 인프라를 결합해 장시간 심전도 검사·분석 서비스를 확대하고 미국 진단서비스 시장에서 사업 기반을 마련할 계획이다. UAE 사업에는 150억원을 투입한다. 현지 진단서비스 운영 기반과 부정맥 센터 구축을 추진하고 자회사 씨어스 메나(SEERS MENA)를 중심으로 진단·모니터링 서비스 체계를 마련할 예정이다.

씨어스는 앞서 현지 파트너와 3년간 약 220억원 규모의 모비케어 공급계약을 체결했다. 향후 국가 건강검진과 민간 외래 심전도 검사서비스 확대를 추진하고 병상 모니터링 솔루션 '씽크' 사업으로도 영역을 넓힐 계획이다.

이영신 씨어스 대표는 "이번 자금조달은 국내에서 검증한 의료 AI 기술과 사업모델을 글로벌 시장으로 확장하기 위한 전략적 투자"라며 "미국에서는 현지 진단서비스 인프라와 AI 솔루션 네트워크를 확보하고, UAE에서는 기존 공급계약을 기반으로 사업 실행을 확대해 글로벌 의료 AI 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com