씨어스, 은성의료재단과 'AI 증강병원' 구축

AI 핵심 요약beta
- 씨어스가 1일 은성의료재단과 MOU를 맺었다.
- 양사는 의료 AI 파운데이션 모델을 공동 개발했다.
- 씽크 기반 AI 증강병원 구축과 확산에 나섰다.
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의료 AI 파운데이션 모델·AI 에이전트 공동 개발
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 은성의료재단과 의료 AI 파운데이션 모델을 공동 개발하고 'AI 증강병원' 구축에 나선다.
1일 씨어스는 은성의료재단과 '의료 AI 파운데이션 모델 기반 스마트 병동 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
양사는 씨어스의 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'가 수집하는 실시간 생체신호와 전자의무기록(EMR), 검사, 투약 등 병원 데이터를 통합해 의료 AI 개발을 위한 데이터 인프라를 구축한다.
이를 기반으로 시계열 멀티모달 파운데이션 모델 'LMFM(Longitudinal Multimodal Foundation Model)'을 공동 개발하고 임상 지원과 병원 업무 효율화를 위한 AI 에이전트도 개발할 계획이다.
은성의료재단은 부산을 비롯한 영남권에서 종합병원 5곳과 요양병원 7곳 등 총 3460여 병상 규모의 의료 네트워크를 운영하고 있다. 씨어스는 종합병원부터 요양병원까지 다양한 의료 환경에서 씽크와 AI 기술을 적용하고 검증할 계획이다.
씽크를 통해 실시간으로 수집하는 환자 생체신호와 기존 EMR에 축적된 진료·치료 데이터를 결합하면 환자의 과거와 현재 상태를 연속적으로 분석할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
양사는 여기에 의료 AI 파운데이션 모델을 적용해 환자의 상태 변화를 분석하고 위험 신호 예측과 의료진 의사결정을 지원하는 서비스를 개발할 예정이다. 향후 치료 이후 환자의 예후 예측 등으로 활용 범위도 확대한다는 방침이다.
씨어스는 이번 협력을 통해 씽크의 사업 범위를 실시간 환자 모니터링에서 병원 인공지능 전환(AX)을 지원하는 의료 AI 플랫폼으로 확대할 계획이다. 개발한 AI 기능과 서비스를 실제 병동에 적용한 뒤 국내외 의료기관으로 확산한다는 전략이다.
구자성 은성의료재단 이사장은 "앞으로의 병원은 환자의 상태를 기록하는 데 그치지 않고, 변화를 먼저 읽고 필요한 의료적 판단을 지원할 수 있어야 한다"며 "AI가 의료진을 대체하는 기술이 아니라, 의료진의 역량을 확장하고 더 나은 의료를 가능하게 하는 도구로 활용될 수 있도록 씨어스와 함께 의료진과 환자가 실제로 체감할 수 있는 AI 증강병원 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
이영신 씨어스 대표는 "씽크는 중환자실 중심의 실시간 환자 모니터링을 일반병동으로 확장해온 데 이어, 이번 협력을 계기로 병원 AX를 위한 핵심 디지털 인프라로 한 단계 더 진화할 것"이라며 "이번 협력을 통해 대표적인 AI 증강병원 레퍼런스를 확보하고 이를 국내외 의료기관으로 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com