가수 임도혁, 네이버 웹툰 '벙커의 낮' OST 참여…13일 음원 공개

AI 핵심 요약beta
- 임도혁이 13일 네이버웹툰 ‘벙커의 낮’ OST를 발매했다
- 신곡은 곁을 지켜준 이에게 전하는 감사와 사랑을 담았다
- 임도혁은 섬세한 감정 표현과 폭넓은 가창력으로 곡을 완성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 임도혁이 네이버웹툰 '벙커의 낮' 오리지널 사운드 트랙(OST)의 일곱 번째 가창자로 나선다.
임도혁이 가창한 '고마워, 오늘도 너라서'는 13일 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.
이번 곡은 평범한 하루를 특별하게 만들어준 한 사람에게 뒤늦게 전하는 감사와 사랑을 담아낸 따뜻한 발라드이다.
소소한 대화와 평범한 웃음, 힘든 날 말없이 건네준 위로처럼 익숙해서 미처 알아차리지 못했던 순간들을 되돌아보며, 곁을 지켜준 사람에게 전하고 싶은 진심을 담았다.
임도혁은 Mnet '슈퍼스타K6'를 통해 대중에게 이름을 알린 이후 뛰어난 가창력과 소울풀한 음색을 바탕으로 꾸준한 음악 활동을 이어온 보컬리스트다.
깊이 있는 저음부터 폭발적인 고음까지 폭넓은 보컬 스펙트럼으로 신곡 '고마워, 오늘도 너라서'에서도 섬세한 감정 표현과 탄탄한 가창력을 통해 곡의 서사를 입체적으로 완성했다.
스튜디오 오늘이 제작한 네이버웹툰 '벙커의 낮' OST 일곱 번째 음원 임도혁의 '고마워, 오늘도 너라서'는 이날 정오 음악플랫폼을 통해 감상할 수 있다.
alice09@newspim.com