강릉시, 강릉의료원과 재택의료센터 활성화 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 강릉의료원 재택의료센터가 12일 활성화 세미나를 열었다.
- 세미나는 의료·요양·돌봄 연계와 협력망 강화를 목표로 했다.
- 센터는 방문진료·방문간호 등 통합돌봄 서비스를 제공했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉의료원 재택의료센터는 12일 재택의료센터 활성화를 위한 세미나를 강릉 세인트컨벤션웨딩홀 3층 세인트홀에서 개최했다고 밝혔다.
이번 세미나는 강릉시 복지정책과, 관내 장기요양기관 시설장 및 종사자, 일차의료기관장, 돌봄 및 복지 관련 업무 담당자들을 대상으로 재택의료센터 사업에 대한 이해를 높이는 방법으로 의료·요양·돌봄 간의 연계 체계 구축과 협력 네트워크 강화를 목표로 했다.
현재 강릉시 재택의료센터는 강릉의료원과 한의원 1개소가 운영 중이며 통합돌봄 사업의 핵심으로 재가 어르신에게 방문진료, 방문간호, 상담, 지역사회 자원연계 서비스를 제공하고 있다.
이정순 복지정책과장은 "지역사회 통합돌봄이 성공적으로 정착하기 위해서는 의료와 요양, 돌봄 서비스가 서로 유기적으로 연계되는 것이 중요하다"며 "이번 세미나를 계기로 재택의료센터와 지역 내 유관기관 간 협력 체계를 더욱 공고히 하고 시민들이 건강하게 생활할 수 있도록 지역 중심의 통합돌봄 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com