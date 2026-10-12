창원시, 청년근로자 자산형성 지원…'청년행복더하기 통장' 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 12일부터 청년행복더하기 통장 신청을 받았다.
- 시는 청년근로자 400명에게 저축액을 1대1로 지원했다.
- 2년·3년형 선택 가능하며 최대 1080만원을 받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 청년근로자들을 대상으로 매달 15만원을 저축하면 같은 금액을 지원해 자산 형성을 지원한다.
시는 12일부터 21일까지 '청년행복더하기 통장' 신규 참여자 400명을 모집한다고 12일 밝혔다.
이 통장은 기존 '청년내일통장'을 개편한 자산형성 지원사업이다. 참여자가 매월 15만 원을 저축하면 시가 같은 금액을 적립한다. 가입 기간은 2년 또는 3년 가운데 선택할 수 있다.
3년형은 만기 때 본인 저축액 540만 원과 시 지원금 540만 원을 합쳐 1080만 원을 받는다. 여기에 최대 7%의 이자가 더해진다.
신청 대상은 공고일 기준 창원시에 주민등록을 둔 19~39세 근로 청년이다. 본인과 가구원의 소득이 기준 중위소득 130% 이하여야 한다. 의무복무를 마친 제대군인은 복무기간에 따라 신청 연령이 최대 3세까지 연장된다.
시는 당초 300명을 모집할 계획이었으나 참여 기회를 넓히기 위해 400명으로 늘렸다. 정부나 지방자치단체의 유사한 자산형성 지원사업에 참여 중이거나 참여 이력이 있는 사람, 사업주·자영업자·외국인·일용근로자 등은 신청할 수 없다.
신청은 창원청년정보플랫폼에서 온라인으로 받는다. 세부 자격과 제출서류, 선정 기준은 창원시청 홈페이지와 해당 플랫폼에서 확인할 수 있다.
news2349@newspim.com