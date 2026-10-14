포스코 노사, 한 달 만에 본교섭...사측 추가 제시에도 합의 불발

AI 핵심 요약beta
- 포스코 노사가 14일 임금 본교섭을 재개했지만 합의에 이르지 못했다
- 회사는 기본급 2.2% 인상과 일시금 450만원 지급안을 추가 제시했다
- 노조는 기본급 7.1% 인상 등을 요구하며 추후 교섭을 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코 노사가 약 한 달 만에 임금 본교섭을 재개했지만 잠정합의에 이르지 못했다. 회사는 기본급 인상률과 일시금을 높인 추가 제시안을 전달했으나 노사 간 접점을 찾지는 못했다.
14일 포스코에 따르면 양측은 이날 오후 경북 포항 본사에서 2시간여 동안 9차 임금 본교섭을 진행했으나 합의안을 도출하지 못했다.
이번 본교섭은 지난달 15일 교섭 중단 이후 약 한 달 만이다. 노사는 이달 7일과 8일, 13일 세 차례 실무교섭을 진행하며 접점을 모색해왔다.
회사는 이날 기본급 2.2% 인상과 일시금 450만원 지급안을 노조에 제시했다. 일시금에는 지역사랑상품권 50만원이 포함됐다. 복지포인트 40만원 추가와 'K-철강 혁신 가속화를 위한 특별 조정분' 등도 제시안에 담았다. 특별 조정분의 구체적인 규모와 지급 방식은 공개하지 않았다.
기존 회사 제시안인 기본급 2.0% 인상과 목표 달성 격려금 350만원, 지역사랑상품권 50만원 지급 등에서 기본급 인상률과 일시금을 높인 것이다.
회사 측은 글로벌 수요 둔화와 중국발 공급과잉·저가공세에 직면한 경영 여건을 고려해 "회사가 감내할 수 있는 최대 수준의 제시안을 전달하며 보다 진전된 소통을 진행했다"고 설명했다.
반면, 포스코노동조합 관계자는 기존 제시안에서 큰 변화는 없었다고 전했다. 노조는 그동안 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구해왔다.
한국노총 금속노련 소속 포스코노동조합은 임금협상에 난항을 겪으면서 지난달 두 차례 부분파업을 벌였다. 노사는 추후 교섭을 이어갈 방침이다.
회사 관계자는 "노사상생 이념을 바탕으로 대화를 통해 노동조합과 공감대를 형성하는 데 적극 노력하겠다"며 "실무·본교섭 등 형식에 구애받지 않고 합리적인 합의에 도달할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
peoplekim@newspim.com