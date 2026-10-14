장인화, 세계철강협회 서울 총회 유치...22년 만에 한국서 열린다

AI 핵심 요약beta
- 장인화 회장이 13일 서울의 2027년 세계철강협회 총회 유치를 이끌었다
- 장 회장은 뉴델리 총회에서 저탄소 철강과 기후 대응 방안을 논의했다
- 장 회장은 JSW그룹과 인도 일관제철소 합작투자 협력도 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 장인화 한국철강협회장(포스코그룹 회장)이 2027년 세계철강협회 정기 총회의 서울 유치를 이끌었다. 총회 기간에는 사잔 진달(Sajjan Jindal) JSW그룹 회장과 만나 인도 일관제철소 합작투자 등 사업 협력 방안을 논의했다.
세계철강협회는 13일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 회원사 회의에서 내년 총회 개최지로 서울을 공식 발표했다. 서울 개최는 2005년 이후 22년 만이다.
매년 10월 열리는 세계철강협회 총회는 글로벌 철강사 최고경영자(CEO)들이 업계 현안을 논의하고 지속가능한 발전을 위한 협력 방안을 모색하는 자리다. 장 회장은 서울 총회 홍보 영상에 직접 출연해 회원사들의 참석을 요청했다.
한국은 지난해 조강 생산량 6223만톤으로 세계 6위, 1인당 철강 소비량은 844㎏으로 세계 1위를 기록했다. 자동차·조선 등 주력 산업을 뒷받침하는 동시에 수소환원제철 기술 개발을 통해 저탄소 생산체제로 전환을 추진하고 있다.
장 회장은 11일부터 사흘간 열린 뉴델리 총회에서 저탄소 제품 가이드라인 개발과 탄소배출량 할당 방식의 국제 표준화 등 핵심 현안을 논의했다. 기후변화 대응과 관련해서는 2022년 태풍 힌남노 피해 사례를 소개하며 극한 재난에 대비한 민관 협력 체계 구축의 필요성을 강조했다.
총회 기간에는 진달 회장 등 주요 철강사 대표들과 개별 회동했다. 포스코는 인도에서 JSW스틸과 일관제철소 합작투자를 추진하고 있다. 포스코그룹의 '트리플 코어' 전략에 따른 완결형 현지화 투자의 일환으로, 해외 성장 시장에서 사업을 확대하고 이를 국내 철강 사업의 경쟁력 강화로 연결한다는 구상이다.
포스코는 세계철강협회 '안전보건 우수사례 공모전'에서 공정안전 부문 최우수상도 받았다. 수상 기술은 자체 개발한 비전 AI로 현장 영상을 분석해 위험 상황을 자동 감지하고 작업자에게 즉시 알리는 안전사고 예방 시스템이다.
peoplekim@newspim.com