한미 국산 비만약 '에페' 첫 달 공급가 13만원대…마운자로 반값

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 14일 국산 첫 비만치료제 에페 공급가를 공개했다.
- 에페 첫 4주 투여 비용은 용량별 합계 13만원대로 책정될 전망이다.
- 비급여 의약품으로 환자 최종 부담액은 의료기관마다 달라질 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품의 국산 첫 비만치료제 '에페'가 첫 4주 투여 기준 13만원대로 책정될 전망이다. 위고비와 마운자로 등 해외 제품이 자리 잡은 국내 비만약 시장에서 가격 경쟁력을 앞세울 것으로 보인다.
14일 제약·바이오업계에 따르면 에페의 펜당 공급가는 부가가치세를 포함해 용량별로 ▲2㎎ 2만4200원 ▲4㎎ 4만700원 ▲6㎎ 5만7200원 ▲8㎎ 6만9300원 ▲10㎎ 7만4800원 수준으로 전해졌다.
첫 4주 동안 2㎎과 4㎎을 각각 두 차례 투여할 경우 공급가 합계는 12만9800원이다. 이후 용량을 단계적으로 높여 동일 용량을 4주간 투여하면 공급가는 6㎎ 기준 22만8800원, 8㎎은 27만7200원, 10㎎은 29만9200원으로 계산된다.
에페는 한미약품의 지속형 약물전달 플랫폼 '랩스커버리'를 적용한 주 1회 투여 GLP-1 계열 비만치료제다. 이달 초 식품의약품안전처로부터 국산신약 45호로 품목허가를 받았다. 당뇨병이 없는 성인 비만·과체중 환자를 대상으로 개발됐으며, 2·4·6·8·10㎎ 등 다섯 가지 용량으로 구성됐다.
다만 공급가가 환자의 실제 부담액을 뜻하는 것은 아니다. 한미약품 관계자는 "에페는 비급여 전문의약품으로 회사의 공급 가격과 환자가 의료기관에서 부담하는 최종 비용은 동일하지 않다"며 "환자 부담액은 의료기관의 진료·처방 환경 등에 따라 달라질 수 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com