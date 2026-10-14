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[코인 시황] 비트코인 8만4000달러 눈앞…美 금리 인상 우려 완화에 반등

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AI 핵심 요약

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  • 14일 비트코인이 연준의 추가 금리 인상 우려 완화로 8만4000달러에 근접했다
  • 국제유가 상승으로 미국 9월 소비자물가지수가 향후 가격 흐름의 변수로 떠올랐다
  • 코인베이스는 양자내성 보안을 촉구했고 스탠다드차타드는 UAE 직접 거래를 시작했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

윌리엄스 뉴욕 연은 총재 "내년 추가 인상 불필요"
달러 약세에 암호화폐 동반 상승
코인베이스 "양자컴퓨터 해킹 대비 서둘러야"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 완화되면서 8만4000달러선에 바짝 다가섰다. 달러화가 약세로 돌아서고 아시아 증시가 반등하면서 암호화폐 시장에도 매수세가 유입됐다. 다만 중동 분쟁에 따른 국제유가 상승세가 이어지고 있어 미국의 물가 지표가 향후 가격 흐름을 좌우할 변수로 떠올랐다.

암호화폐 업계에서는 양자컴퓨터의 보안 위협에 대비하려는 움직임과 전통 금융기관의 시장 진출도 빨라지고 있다. 미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스는 비트코인 네트워크의 양자내성 보안 체계 구축을 촉구했고, 영국계 글로벌 은행 스탠다드차타드는 아랍에미리트(UAE) 고액자산가를 대상으로 암호화폐 직접 거래 서비스를 시작했다.

한국 시간 오후 6시 50분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.39% 하락한 8만3240달러에 거래되고 있다.

코인데스크 데이터에 따르면 주요 암호화폐 가운데 지캐시(ZEC)가 7% 가까이 급등한 약 1270달러를 기록하며 상승세를 주도했다. 현재는 1235달러로 다소 밀렸다. 이더리움(ETH)은 2500달러선을 넘어섰다가 현재는 2498달러에 거래되고 있다. 

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.10.14 koinwon@newspim.com

연준 긴축 우려 완화…8만5000달러 재돌파 주목

이날 암호화폐 시장의 반등을 이끈 것은 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 우려가 일부 완화된 점이다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 전날인 13일 올해 한 차례 추가 금리 인상이 적절할 수 있지만, 2027년에는 추가 인상이 필요하지 않을 것으로 본다고 밝혔다.

윌리엄스 총재의 발언 이후 달러화가 약세를 보이면서 위험자산 투자 심리가 개선됐다. 뉴욕 증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 낙폭을 줄였고, 14일 아시아 거래에서 S&P500지수 선물은 0.2% 상승했다. 지수는 지난주 기록한 사상 최고치 부근에서 움직이고 있다.

아시아 증시에서도 기술주를 중심으로 반등세가 나타났다.

삼성전자와 SK하이닉스는 5거래일 연속 하락세를 끊고 강하게 반등했다. 앞서 반도체주 급락으로 이번 주 초 암호화폐 거래소에서는 관련 주식에 대한 레버리지 투자 포지션이 잇따라 청산된 바 있다.

모간스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 아시아태평양 주가지수도 0.7% 상승했다. 이 지수는 앞서 이틀 연속 하락하면서 지난 8월 이후 가장 낮은 종가를 기록했다.

시장에서는 오늘 발표된 네덜란드 반도체 장비업체 ASML의 실적에 이어 대만 TSMC의 15일 실적 발표에도 주목하고 있다. AI 투자 확대가 지속될 수 있을지를 가늠할 주요 이벤트이기 때문이다. 

 

다만 국제유가 상승은 여전히 부담이다. 중동 지역에서 공격이 다시 격화하면서 페르시아만을 통한 에너지 수송 정상화에 대한 불확실성이 커지고 있다.

이날 브렌트유는 0.15% 상승한 배럴당 약 106달러를 기록했고, 미국 원유 가격도 5거래일 연속 상승했다.

시장의 다음 관심은 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)다. 물가 상승세가 연준의 올해 마지막 금리 인상 가능성을 배제할 만큼 둔화한 것으로 나타난다면 비트코인이 8만5000달러선을 다시 시험할 여지가 커질 수 있다는 분석이다.

"양자컴퓨터가 비트코인 지갑 뚫을 수도"…코인베이스의 경고

비트코인 가격이 반등하는 가운데 암호화폐 업계에서는 양자컴퓨터의 발전이 가져올 보안 위협에 대한 우려도 커지고 있다.

나스닥 상장 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 최근 공식 블로그를 통해 비트코인 네트워크가 미래의 양자컴퓨터 공격에 대비해 보안 체계를 서둘러 개선해야 한다고 촉구했다.

은행과 자산운용사, 헤지펀드 등을 포함한 고객들을 대신해 전체 비트코인의 약 5%를 보관하고 있는 코인베이스는 충분히 강력한 양자컴퓨터가 등장할 경우 현재의 암호화 체계가 무력화될 가능성을 경고했다.

비트코인 거래는 개인키와 공개키를 이용한 디지털 서명 방식으로 보호된다. 사용자가 비트코인을 전송할 때 개인키로 디지털 서명을 생성하면 네트워크가 이를 공개키와 대조해 거래를 승인하는 구조다.

현재 비트코인은 ECDSA와 슈노르(Schnorr)라는 두 가지 디지털 서명 방식을 사용한다. 기존 컴퓨터로는 공개키나 디지털 서명에서 개인키를 역으로 알아내는 것이 사실상 불가능해 높은 수준의 보안을 유지하고 있다.

그러나 충분한 연산 능력을 갖춘 양자컴퓨터가 등장하면 상황이 달라질 수 있다.

구글 연구진은 이러한 능력을 갖춘 양자컴퓨터가 이르면 2029년까지 등장할 가능성을 제시했다. 이른바 '암호학적으로 유의미한 양자컴퓨터(CRQC)'가 현실화하면 공개키를 이용해 개인키를 알아내고 비트코인을 탈취하는 공격이 가능해질 수 있다는 것이다.

코인베이스는 이에 대비하기 위한 해결책으로 양자내성암호(PQ·Post-Quantum Cryptography) 도입을 제안했다. 양자컴퓨터의 공격에도 견딜 수 있는 새로운 디지털 서명 방식을 비트코인 네트워크에 적용하자는 것이다.

다만 새로운 보안 기술을 도입하는 것만으로 문제가 해결되지는 않는다고 강조했다.

기존 비트코인과 신규 비트코인을 모두 보호하면서 제한된 블록체인 데이터 공간 안에서 효율적으로 작동해야 하고, 일반 컴퓨터로도 네트워크를 운영할 수 있어야 한다는 설명이다. 대형 거래소뿐 아니라 일반 이용자들도 쉽게 전환할 수 있어야 하며, 오랫동안 이동하지 않은 비트코인의 처리 방안도 마련해야 한다.

 

◆ 스탠다드차타드, UAE 부유층에 비트코인 직접 거래 서비스

한편 전통 금융기관의 암호화폐 시장 진출도 확대되고 있다.

영국계 글로벌 은행 스탠다드차타드(STAN)는 아랍에미리트(UAE)의 고액자산가 고객을 대상으로 비트코인과 이더리움을 직접 사고팔 수 있는 암호화폐 거래 서비스를 도입했다고 밝혔다.

초기에는 전문투자자로 분류되는 고객에게 서비스를 제공한다. 스탠다드차타드는 국제 은행이 UAE에서 이 같은 서비스를 제공하는 것은 처음이며, 자사 역시 전 세계 어느 시장에서도 고액자산가 고객에게 암호화폐 직접 거래 서비스를 제공한 적이 없다고 설명했다.

이번 서비스의 특징은 고객들이 기존 은행 계좌를 통해 암호화폐를 거래할 수 있다는 점이다.

은행이 자체 생태계 안에서 암호화폐의 수탁과 결제를 관리하는 '폐쇄형 순환 모델(closed-loop model)'을 적용해 고객들이 별도의 암호화폐 지갑이나 외부 거래 플랫폼을 이용할 필요가 없도록 했다.

서비스는 스탠다드차타드의 자산관리·소매금융 사업부와 기업·투자금융 사업부가 협력해 제공하며, 은행의 벤처투자 부문인 SC벤처스가 지원하는 조디아마켓츠(Zodia Markets)를 통해 운영된다.

스탠다드차타드는 두바이 가상자산규제청(VARA)으로부터 관련 라이선스 승인을 받았다고 밝혔다.

앞서 스탠다드차타드는 지난해 7월 영국 법인을 통해 기관투자자 대상 비트코인·이더리움 현물 거래 서비스를 시작했고, 지난 9월 3일에는 이를 UAE로 확대했다.

은행은 이미 자격을 갖춘 고객들에게 암호화폐 상장지수펀드(ETF)와 구조화 상품, 장외파생상품 투자 서비스도 제공하고 있다.

스탠다드차타드는 이번에 도입한 암호화폐 직접 거래 서비스를 다른 국가로 확대할 계획이지만 구체적인 일정은 공개하지 않았다.

암호화폐 시장에서는 연준의 통화정책 변화에 따른 단기 가격 변동과 함께 양자컴퓨터에 대비한 보안 체계 구축, 전통 금융기관의 시장 진출 확대 등 장기적인 구조 변화도 동시에 진행되고 있다.

koinwon@newspim.com

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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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