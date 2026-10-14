부산항에 북극항로 연료 공급기지…관세 유예·통관 간소화 추진

AI 핵심 요약beta
- 관세청과 부산세관은 14일 북극항로 지원책을 시행했다
- 부산항 보세구역을 확대해 친환경 선박연료 공급을 지원했다
- 쇄빙선 건조와 통관·물류 절차도 간소화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 관세당국이 북극항로 개척에 대비해 부산항의 선박연료 공급과 통관·물류 관련 규제 완화를 추진 중이다.
친환경 선박연료를 관세 부과가 유예된 상태에서 생산·공급할 수 있도록 보세구역을 확대하고, 쇄빙선과 내빙선의 건조 절차도 간소화해 북극항로 상용화를 지원하겠다는 구상이다.
관세청과 부산본부세관은 14일 정부의 국정과제인 '북극항로 시대를 주도하는 K-해양강국' 추진을 뒷받침하기 위해 이 같은 관세행정 지원 방안을 시행하고 있다고 밝혔다.
앞서 관세청은 지난 1월 6일 부산 남구에 있는 석유저장시설 4만1087㎡를 종합보세구역으로 신규 지정했다. 종합보세구역은 관세 등 세금 부과가 유예된 상태에서 외국 물품의 보관·전시·판매·제조·가공 등을 할 수 있도록 지정된 구역이다.
이번 지정으로 관련 기업들은 관세 부과가 유예된 상태에서 북극항로 운항에 필요한 친환경 선박연료를 안정적으로 생산·공급할 수 있게 됐다.
선박연료 생산 절차도 간소화했다. 기존에는 원재료를 옮기는 별도의 이송 단계가 필요했지만, 관세청은 관련 고시를 개정해 혼합용 탱크에 원재료를 직접 투입할 수 있도록 했다.
부산세관은 북극항로 시범운항을 지원하기 위한 별도의 태스크포스(T/F)도 구성했다. 업무 분야별 전담자를 지정하고 해양수산부, 부산항만공사 등 관계기관과 협력체계를 구축했다.
최근 진행된 북극항로 시범운항에서는 선박 운항에 필요한 연료유의 신속한 하선·적재와 보세운송, 선박 부품 등 필수 선용품의 적재를 지원했다.
선박 건조 분야에서도 규제 완화를 추진한다. 관세청은 북극항로 운항에 필요한 쇄빙선과 내빙선을 신속하게 건조할 수 있도록 보세공장 밖에서도 작업과 원료 보관을 허용할 계획이다.
이종욱 관세청장은 "북극항로 개척은 'K-해양강국' 도약을 위한 핵심 국정과제인 만큼, 통관 및 물류 원활화를 위한 관세행정 차원의 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.
wideopen@newspim.com