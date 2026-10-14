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"비겁, 내로남불" 與野 협공에 진땀 뺀 김지용…'친윤 의혹'은 적극 해명

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  • 김지용 후보자가 14일 국회 인사청문회에서 정치적 중립성 검증을 받았다
  • 여야는 과거 집단성명과 사건 처리 해명을 두고 비겁하다며 질타했다
  • 김 후보자는 친윤 의혹을 부인하고 책임수사제 시행 계획을 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

尹 징계반대 성명엔 "위법 아냐"…대장동 집단성명엔 판단 유보
與 "정진웅 기소 반대 해명 불충분" 질타…김지용 "오해 소지 사과"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 인사청문회에서 여야를 가리지 않고 쏟아지는 검증 공세에 진땀을 뺐다.

과거 검찰 재직 시절 행보를 둘러싼 정치적 중립성 논란과 개별 사건 처리 의혹의 해명에 대해 "비겁하다", "내로남불"이라는 질타까지 나왔다.

김 후보자는 이른바 '친윤(친윤석열) 검사' 의혹을 적극 부인하면서도 일부 민감한 질문에는 즉답을 피했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제07차 행정안전위원회 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.14 jk31@newspim.com

◆尹 징계 반대 성명엔 "위법 아냐"…대장동 집단성명엔 판단 유보

국회 행정안전위원회는 이날 김 후보자에 대한 인사청문회를 개최했다. 지난 2일 중수청 출범 이후 첫 수장 인선 검증으로, 여야는 김 후보자의 정치적 중립성과 검찰개혁 의지, 과거 사건 처리 과정 등을 집중적으로 따져 물었다.

권영진 국민의힘 의원은 김 후보자가 2020년 윤석열 당시 검찰총장에 대한 징계에 반대하는 검사장 공동성명에 참여한 점을 거론하며 국가공무원법상 집단행위 금지 규정 위반 여부를 물었다.

김 후보자는 "저는 아니라고 생각한다"며 당시 징계 청구와 직무배제 명령에 절차적 정당성 문제가 있었다는 입장을 유지했다.

그러나 권 의원이 지난해 대장동 개발비리 사건 항소 포기와 관련해 검사장 18명이 공동성명을 발표한 행위도 공무원법 위반이 아니냐고 묻자 김 후보자는 이 자리에서 판단하는 것이 적절하지 않다는 취지로 답변을 피했다.

이에 권 의원은 "비겁하다. 소신 있게 얘기하라"며 자신이 참여한 집단행동은 위법하지 않다고 하면서 다른 검사장들의 유사한 행위에 대해서는 판단을 유보하는 것은 "내로남불"이라고 질타했다.

김영배 더불어민주당 의원도 김 후보자가 윤 전 총장 징계 반대 성명에 참여한 점과 임은정 광주지방중수청장의 공개 비판을 문제 삼은 태도 사이에 모순이 있다고 지적했다.

김 의원은 "본인이 한 행동은 로맨스고 남들이 하면 불륜이고 그런 건 아닐 것 아니냐"며 초대 중수청장으로서 조직 기강을 확립하려면 과거 행동에 대한 명확한 입장을 밝혀야 한다고 촉구했다.

김 후보자는 "어떤 정치 성향을 띤 집단행동은 절대 발생하지 않도록 유념해서 지키겠다"고 밝혔다.

◆ 정진웅 독직폭행 사건 '기소 반대' 해명 논란…與 "솔직하지 못해"

여당에서는 김 후보자의 과거 사건 처리에 관한 해명이 불충분했다는 지적도 나왔다.

윤건영 민주당 의원은 정진웅 전 부장검사의 독직폭행 혐의 사건과 관련해 김 후보자가 기소 자체에 반대한 것처럼 설명했지만, 실제로는 업무상과실치상 혐의 적용이 타당하다고 판단했던 것 아니냐고 추궁했다.

윤 의원이 이날 오후 제출받은 당시 검토보고서에는 정 전 부장검사에게 독직폭행의 고의가 인정되기 어렵지만 업무상과실치상 혐의를 적용하는 것이 상당하다는 취지의 의견이 담겼다.

김 후보자는 "업무상과실치상으로 기소하는 것은 정당하다고 봤다"고 인정했다. 윤 의원이 독직폭행 혐의 기소에만 반대했을 뿐 업무상과실치상 혐의 기소는 주장했던 것 아니냐고 재차 묻자 "그렇다"고 답했다.

이해식 민주당 의원도 "저도 후보자께서 정진웅 검사의 독직폭행 사건 기소 자체를 반대한 것으로 알고 있었다"며 해명이 명확하지 않았다고 지적했다.

이 의원은 "너무 솔직하지 않은 것 아닌가"라며 "하나하나 사안에 대해 너무 완벽하려고 하는 것 때문에 오히려 진솔함이 떨어지는 것 같다"고 꼬집었다.

이에 김 후보자는 "일부 오해의 소지가 있었다면 사과한다"면서도 "숨길 의도는 전혀 없었다"고 해명했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제07차 행정안전위원회 인사청문회에서 얼굴을 만지고 있다. 2026.10.14 jk31@newspim.com

◆ "친윤 아니다" 선 그은 김지용…여권 내 평가는 엇갈려

반면 김 후보자는 '친윤 검사' 의혹에는 명확하게 선을 그었다. 박덕흠 국민의힘 의원이 친윤 검사라는 평가에 동의하느냐고 묻자 "아니다"라고 답했다.

정치검찰의 대표적인 인물로는 윤 전 대통령을 지목했다. 김 후보자는 정치검찰 1호를 꼽아 달라는 박 의원의 질문에 "윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데는 제일 첫 번째일 것 같다"고 말했다. 이어 박 의원이 "한동훈도 들어가겠네요. 관계가 제일 밀접하지 않느냐"고 묻자 김 후보자는 "부정하기는 어려울 것 같다"고 말했다.

김 후보자 인선을 둘러싼 여권 내부의 엇갈린 평가도 드러났다. 박주민 민주당 의원은 과거 사건 처리 행적을 두고 "정치 검사의 공범이라고 할 수 있다"며 적격성에 의문을 제기했다. 반면 채현일 민주당 의원은 김 후보자를 "반윤이고 소신과 실력을 갖췄다"고 평가했다. 

이날 본격적인 질의 시작 전에는 부실한 자료제출 문제도 여야의 공통된 비판 대상이 됐다. 박주민 의원은 정진웅 독직폭행 혐의 사건과 김학의 전 법무부 차관 출국금지 사건 등의 핵심 검증 자료가 제출되지 않았다고 지적했다. 권영진 의원도 공직 재직 당시 상훈 내역과 공적조서조차 제출하지 않았다며 "청문을 받을 준비가 전혀 안 돼 있다"고 비판했다.

중수청의 출범 초기 준비 부족도 도마에 올랐다. 박정현 민주당 의원은 전산시스템 미비에 대응하기 위한 운영 매뉴얼과 사건 이관 기준 등에 대한 자료제출이 불성실했다며 "이런 상태를 묵과하면 중수청은 그냥 검찰청 시즌2밖에 안 된다"고 질타했다.

김 후보자는 향후 조직 운영 방안으로 '책임수사제'를 제시했다. 수사관이 사건을 송치하는 데 그치지 않고 기소와 재판 결과까지 책임지도록 하겠다는 것이다. 그는 "책임수사제를 강력하게 시행할 것이고 거기에 대한 상벌도 확실하게 할 계획"이라고 밝혔다.

또 공소청의 보완수사 요구를 중수청이 제대로 이행하지 못하면 중수청이 책임져야 한다는 입장을 내놨다.

hong90@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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