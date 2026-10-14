김지용 "정치검찰 1호는 윤석열…한동훈도 '尹 밀접성' 부정하기 어려워"

AI 핵심 요약beta
- 김지용 중수청장 후보자가 14일 윤석열을 정치검찰 대표로 지목했다
- 김 후보자는 한동훈도 정치검찰에 포함된다는 데 동의했다
- 김 후보자는 검찰의 표적수사 등 폐해와 개혁 필요성을 인정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 검찰개혁에 영향을 미친 '정치 검찰'의 대표적인 인물로 윤석열 전 대통령을 지목했다.
김 후보자는 이날 오전 국회에서 열린 인사청문회에서 '정치검찰 1호를 꼽는다면 누구냐'는 박덕흠 국민의힘 의원의 질문에 "제가 생각하기에는 윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데는 제일 첫 번째일 것 같다"고 답했다.
박 의원이 다른 정치검찰 인사를 추가로 지목해 달라고 요구하자 김 후보자는 "윤석열과 그쪽 관계되는 분들"이라고 답했다.
이어 박 의원이 "한동훈도 들어가겠네요. 관계가 제일 밀접하지 않느냐"고 묻자 김 후보자는 "부정하기는 어려울 것 같다"고 말했다.
김 후보자는 자신을 둘러싼 이른바 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해서도 선을 그었다.
박 의원이 "민주당 내에서 친윤 검사라고 후보자를 공격하는데 친윤이 아닌가"라고 묻자 김 후보자는 "아니다"라고 답했다.
이어 친윤 여부와 관계없이 법과 원칙에 따라 직무를 수행하면 되는 것 아니냐는 질문에도 "그렇다"고 동의했다. 이재명 대통령의 '코드 인사'가 아니라고 봐도 되느냐는 물음에도 "그렇다"고 답했다.
김 후보자는 과거 자신이 몸담았던 검찰 조직에 대해서도 개혁 필요성을 인정했다.
박 의원이 김 후보자의 서면답변 내용을 언급하며 검찰의 표적수사와 먼지털이식 수사, 정치적 중립성 훼손 등 문제점을 지적하자 김 후보자는 "여러 가지 폐해가 드러나서 그런 문제점이 있다고 생각한다"고 답했다. 검찰이 개혁 대상이라고 보느냐는 질문에도 "그렇다"고 밝혔다.
김 후보자는 여권 일각에서 자신의 인선을 반대하는 데 대해 "많은 분들께서 비판하는 말씀을 하신 것을 잘 알고 있다"며 "중수청장이라는 자리의 중요성과 무게 때문에 그런 말씀을 해주신 것으로 생각하고 무겁게 받아들이고 있다"고 말했다.
그러면서 "지금까지의 경험과 전문성, 변호사로서 밖에서 지켜본 검찰의 모습 등을 토대로 정치적 성향에 편중되지 않고 소신 있게 사건을 처리했다고 자부한다"며 "중수청을 운영하는 데 있어 제가 부적격이라고 생각하지 않는다"고 강조했다.
hong90@newspim.com