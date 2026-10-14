김지용 "중수청, 외부 압력에 흔들리지 않을 것…정치적 중립 지키겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김지용 중수청장 후보자는 14일 외부 압력 없는 수사를 약속했다
- 김 후보자는 인권 중심 수사와 정치적 중립 등 과제를 제시했다
- 검찰·경찰 인력 영입과 사회적 약자 보호 강화를 강조했다
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"사회적약자 범죄 보완수사 담당…빈틈 없이 약자 보호"
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자는 14일 "중수청이 외부의 압력에 흔들리지 않고 오직 법과 원칙에 따라 공정하게 수사할 수 있게 하겠다"고 밝혔다.
김 후보자는 이날 오전 국회에서 열린 인사청문회 인사말에서 "정치적 중립성과 독립성을 지키며 공정하게 수사하겠다"며 이같이 말했다.
이어 "중대범죄 수사에 대한 국민의 감시를 엄중하게 받아들이고 민주적 통제를 받는 기관이 되도록 하겠다"고 강조했다.
김 후보자는 중수청의 핵심 운영 과제로 인권 중심 수사, 수사 전문성 강화, 사회적 약자 보호, 정치적 중립성 확보 등 네 가지를 제시했다.
우선 수사와 기소 분리 취지에 따라 인권을 최우선 가치로 삼겠다고 약속했다. 그는 "절차적 정의를 지키는 것이야말로 실체적 진실에 이르는 가장 가깝고도 확실한 길이라고 믿는다"고 밝혔다.
그러면서 "과거 표적수사, 먼지떨이식 수사, 기소를 전제로 한 수사 등 국민께서 우려하시는 문제를 답습하지 않겠다"며 "오직 증거와 법리에 따라 수사하되, 범죄가 인정되지 않는다면 과감히 수사를 종결하는 것을 주저하지 않겠다"고 했다.
중대범죄 수사 역량 강화를 위한 인재 확보 의지도 드러냈다. 김 후보자는 내란·부패·금융·경제범죄와 마약·사이버 범죄, 기술유출 범죄 등이 갈수록 지능화·고도화되고 있다고 진단했다.
이에 검찰·경찰의 우수 인력과 민간 전문가를 적극 영입하고, 체계적인 교육훈련과 과학수사 역량 고도화를 통해 전문 수사기관으로 거듭나겠다고 설명했다.
사회적 약자를 대상으로 한 범죄의 보완수사에도 힘쓰겠다고 밝혔다. 김 후보자는 "과거 검찰의 보완수사권이 충분한 대안 없이 폐지될 경우 범죄 피해자 보호에 공백이 생길 수 있어 우려를 말씀드린 바 있다"고 했다.
이어 "이제는 검찰을 대신해 중수청이 사회적 약자 대상 범죄에 대한 보완수사를 담당하게 됐다"며 "철저한 보완수사로 사회적 약자들을 범죄 피해로부터 빈틈없이 보호하겠다"고 강조했다.
국회 행정안전위원회는 이날 오전 김 후보자에 대한 인사청문회를 개최했다. 이번 청문회에서는 김 후보자의 과거 검찰 재직 시절 행보를 둘러싼 이른바 '친윤(친윤석열) 검사' 논란과 개별 사건 처리 과정에서 제기된 의혹, 중수청의 인력 및 수사 인프라 부족 문제 등이 주요 쟁점으로 다뤄질 전망이다.
hong90@newspim.com