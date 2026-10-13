[2026 국감] 추미애 "김지용 비판 SNS는 개인 소신 표명...경기도정과 무관"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기지사는 13일 첫 국정감사에서 SNS 비판이 개인 소신이라고 밝혔다.
- 추 지사는 김지용 후보자 비판이 도정과 무관한 개인 의견이라고 강조했다.
- 중앙정치 관련 입장은 개인적으로 밝히겠다며 국감 답변을 아꼈다.
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"중앙정치와 관련한 의견 답변은 국감 자리서 적절치 않아"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 추미애 경기지사가 13일 취임 후 첫 국정감사에서 페이스북 등을 통해 김지용 중대범죄수사청장 후보자를 거듭 비판해 왔다는 지적에 대해 "개인 소신 표명"이라며 도정과 무관하다는 입장을 밝혔다.
추 지사는 이날 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 박상웅 국민의힘 의원이 '취임 후 지사님 SNS(사회관계망서비스)에 김지용 중수청장 후보자의 이름 석 자가 더 빈번하게 거론되고 있다는 지적이 있다'고 질의하자 이같이 답했다.
추 지사는 "법무부 장관 시절부터 검찰개혁을 평소부터 소신껏 주장해 왔던 입장에서 도리와 책임을 다하기 위해서 의견을 피력한 것"이라며 "주말 또는 퇴근 후 심야시간대에 주로 (SNS를) 했다"고 설명했다.
이어 "개인 SNS를 자료로 제시하면서 도정보다는 더 관심이 많다고 지적했는데 타당하지 않다"며 "그것은 개인 SNS"라고 강조했다.
박 의원은 "김 후보자를 저격할 때 밀정, 나치 전범, 아이히만 등 고강도 비판 단어를 썼다. 지명 철회를 요구하고 있는데 현재도 그런 뜻을 갖고 있느냐. 도민들 입장에서 궁금하지 않을 수 없다"며 "이재명 (정부) 정책에 문제가 있고, 국정에 큰 장애가 있을 수 있겠다고 느껴서 지사로서 SNS를 통해 강력한 의사 표시를 한 것으로 이해해도 되겠느냐"고 질의했다.
이에 대해 추 지사는 "이 자리는 국정감사 자리"라며 "그렇지 않다. 중앙정치와 관련한 의견은 개인적으로 말하겠다. 이 자리는 적절치 않다"며 말을 아꼈다.
allpass@newspim.com