양부남 의원 "김지용, 초대 중수청장 자질 충분…친윤 아니라고 확신"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"추미애가 청문회 하는 것 아냐...이 정도면 그만해야"

"임은정 감찰 사유 돼...조직 기강 서겠나"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 양부남 더불어민주당 의원이 13일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자에 대해 충분한 능력과 자질을 갖췄다며 인선에 찬성한다는 입장을 밝혔다.

국회 행정안전위원회 소속인 양 의원은 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "(김 후보자가) 친윤이 아니라고 확신한다"며 "(인선에) 찬성한다"고 말했다.

양 의원은 당내 일각에서 이어지는 인선 반대에 대해서는 이재명 대통령이 재검증과 설명을 마친 만큼 수용해야 한다는 입장을 밝혔다.

양부남 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌DB]

그는 "누구든지 반대할 수는 있다"면서도 "대통령과 정부가 반대 의견을 듣고 이례적으로 2차 검증을 했고 문제가 없다고 합리적으로 설명했다"고 말했다.

이어 "집권 여당으로서 더 이상 여기에 반대하는 것은 대통령의 권위를 세우지 않는 것이고 국정운영의 반대로 가는 것"이라며 "추미애 지사께서 강력히 반대하고 있지만 행안위 위원도 아니고 임은정 광주지방중수청장도 반대하고 있지만 국회의원이 아니다"고 짚었다.

그러면서 "행안위에서 청문회를 진행하고 있기 때문에 청문회 결과는 크게 문제없을 것"이라고 단언했다.

또 추 지사의 지속적인 반대에 대해 "이 정도면 그만해야 한다"고 말했다. 그는 "청문회는 행안위에서 한다. 추 지사가 하는 게 아니다"라며 "우리가 판단하면 되고 국민들이 판단하면 된다"고 했다.

그러면서 "추미애 지사와 일부 의원들의 반대가 전체인 것처럼 언론에 나오는데 그렇지 않다"고 말했다.

김 후보자 인선에 반대해 온 임은정 광주지방중수청장에 대해서는 공직자로서 적절하지 않은 행동이라는 입장을 밝혔다.

양 의원은 "중수청은 공적 기관"이라며 "지방 중수청장이, 앞으로 임명이 되면 상사가 될 사람을 비판하고, 청문회에 나온다고 하고, 만약 그렇게 됐을 때 조직의 기강이 서겠나"라고 말했다.

임 청장에 대한 감찰 지시가 적절한지를 묻는 질문에는 "사유가 된다고 본다"라고 답했다.

이어 "정치적 중립의 의무가 있고 공무원으로서 품위 유지 및 규정 준수 의무가 있다"라며 "중수청장 후보에 대해서 비판할 위치가 아니고 여기에 대해서 장관께서 감찰 지시를 했는데 적절한 감찰 지시"라고 밝혔다.

김 후보자에 대한 철저한 검증을 요구해 온 박주민·윤건영 민주당 의원에 대해서도 인사청문회 이후 입장이 달라질 수 있다고 내다봤다.

양 의원은 "청문회를 통해서 후보자의 생각과 자질, 소신을 검증하면 생각이 바뀌지 않을까 한다"고 말했다.

김 후보자가 과거 수사·기소 분리와 보완수사권 폐지에 대한 입장을 밝혔던 점은 인정하면서도 신설 기관인 중수청의 안정적인 출범이 중요하다고 강조했다.

김 후보자를 친윤 인사로 규정하는 주장에 대해서도 반박했다. 양 의원은 "친윤의 기준이 뭐냐, 윤석열에게 유리한 사건을 처리했다인 건가, 그것보다 친윤이 되려면 윤석열을 중심으로 한 이너 서클(inner circle)에 들어가야 되는 것"이라며 "김 후보자는 들어갈 수 없다"고 했다.

chogiza@newspim.com