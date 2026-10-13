김지용 "임은정 공개 비판, 조직 기강 무너뜨려…실효성 있는 대책 마련"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"뜻 모아 중수청 성공 위해 최선"…협업 의지도 밝혀

'성비위 감찰 무마' 의혹엔 "진상조사단과 중복 감찰 부적절"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 임은정 광주지방중수청장의 공개 비판과 관련해 "수사 간부의 인사 공개 비판은 조직의 기강을 무너뜨리는 부적절한 행위"라며 실효성 있는 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

김 후보자는 13일 국회 행정안전위원회 소속 박상웅 국민의힘 의원에게 제출한 서면질의 답변서에서 '취임 이후에도 임 청장의 공개 비판이 계속된다면 어떻게 대응하겠느냐'는 질문에 이같이 답했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 임은정 광주지방중수청장의 공개 비판과 관련해 "수사 간부의 인사 공개 비판은 조직의 기강을 무너뜨리는 부적절한 행위"라며 실효성 있는 대책을 마련하겠다고 밝혔다. [사진 = 뉴스핌DB]

김 후보자는 "중수청장으로 임명된다면 엄격한 정치적 중립과 기강을 확립하여 국민께 신뢰받는 수사기관을 만들도록 노력하겠다"고 강조했다.

다만 임 청장과의 협업에 대해서는 긍정적인 입장을 밝혔다.

김 후보자는 '임 청장과 정상적인 수사지휘와 협업이 가능하다고 보느냐'는 질문에 "임은정 청장은 이제 광주지방중수청을 이끌어나갈 책임자인 만큼, 조직을 안착시키고 관내의 현안을 잘 해결해 나갈 것으로 기대하고 있다"고 답했다.

이어 "제가 청장으로 임명된다면 임은정 청장과 함께 뜻을 모아 중수청 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

추미애 경기지사와 임 청장이 자신의 과거 직무수행과 적격성을 비판한 데 대해서는 "중수청을 염려하시는 마음에서 주신 말씀으로 이해한다"며 "그 내용에 대해서는 앞으로 충분히 검토하고 고민하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "저에 대해 제기되는 모든 질문이나 주장에 대해서는 설사 그 주장이 왜곡되거나 편향된다는 생각이 들더라도 성실하게 설명하고 해명하고자 한다"고 했다.

임 청장이 제기한 과거 검사 성비위 사건의 감찰 무마 의혹에 대해서도 해명했다.

김 후보자는 2018년 진모 전 검사의 성비위 및 감찰 무마 의혹에 관한 진상조사단이 구성돼 수사와 조사가 이뤄지고 있었다고 설명했다.

그는 "과거 감찰1과의 감찰 업무가 적정했는지가 문제되는 사안에서 진상조사단 조사와 중복하여 감찰1과가 감찰에 착수하는 것은 부적절했다"며 당시 감찰1과가 관련 자료 일체를 진상조사단에 제출했다고 밝혔다.

앞서 임 청장은 자신의 페이스북을 통해 김 후보자가 대검찰청 감찰1과장으로 근무할 당시 검사 성폭력 의혹 관련 감찰 요청을 묵살했다고 주장했다.

이에 윤호중 행정안전부 장관은 임 청장의 공개 비판이 직위를 이용한 정치행동에 해당하는지 확인할 필요가 있다며 감찰을 지시했다. 중수청은 지난 12일 감찰 지시 공문을 접수하고 감찰에 착수했다.

hong90@newspim.com