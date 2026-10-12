윤호중, 임은정 감찰 공식 지시…"직위 이용한 정치행위인지 살펴야"

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행안부 장관이 12일 임은정 광주지방중수청장 감찰을 지시했다.
- 윤 장관은 임 청장이 직위를 이용해 정치적 영향력을 행사했는지 살펴보겠다고 했다.
- 윤 장관은 임 청장의 최근 언행이 청장 품위에 맞지 않는다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 12일 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 공개 비판해 온 임은정 광주지방중수청장에 대해 공식 감찰을 지시했다.
윤 장관은 이날 오후 정부세종청사에서 기자들과 만나 "임은정 청장의 최근 언행에 대해서 중수청의 감찰을 지시했다"며 "지금 막 공문을 시행하고 나오는 길"이라고 밝혔다. 임 청장의 발언이 직위를 이용한 정치적 행위에 해당하는지 살펴보겠다는 취지다.
그는 "개인적인 의견을 제시하는 것은 자유로운 일이지만, 그것이 광주지방중수청장이라는 직위를 이용해 대통령의 인사권과 헌법·법률에 따른 절차에 영향력을 행사하려 한 것은 아닌지 살펴볼 필요가 있다"고 감찰 지시를 내린 이유를 설명했다.
윤 장관은 "중수청의 간부로서 직무와 관련된 의견이 아닌 평소에 가지고 있었던 의견을 이야기하는 것이라서 일부에서 이야기하는 것처럼 내부고발자로서 검찰에서 했던 행동과는 무관하다"면서 "지방중수청장으로서의 품위에 걸맞지 않은 행동으로 보여서 감찰을 지시하게 된 것"이라고 했다.
y2kid@newspim.com