국민의힘 "김지용, 소신 번복에 전관 특혜 의혹까지…중수청장 부적격"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 14일 김지용 후보자에 대한 철저한 검증을 예고했다
- 국민의힘은 김 후보자의 소신 번복과 정치적 중립성 부족을 비판했다
- 전관 특혜와 수사권 남용, 교통법규 위반 의혹도 제기했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 14일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 향해 "자리에 따라 자신의 소신과 철학마저 뒤집고, 오직 권력의 눈치만 살피는 인사에게 어떻게 국가 중대범죄 수사를 총괄하는 막중한 책임을 맡길 수 있느냐"며 인사청문회에서 철저한 검증을 예고했다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "국가 중대범죄 수사를 전담할 초대 중대범죄수사청은 정치적 중립성과 고도의 공정성이 생명인 기관"이라며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 "인사청문회를 앞두고 국민 앞에 드러난 김 후보자의 모습은 자질 미달을 넘어 부적격 사유들로 얼룩져 있다"고 비판했다.
그는 "김 후보자는 과거 이른바 '검수완박'의 부당성을 비판했던 인물"이라며 "하지만 핵심 요직으로 지명되고 민주당 내 반발에 직면하자, 언제 그랬냐는 듯 '형사사법 개혁의 대원칙에 적극 공감한다'며 스스로 말을 뒤집었다"고 지적했다.
그러면서 "수장부터 신념이 흔들리는 기관이 정치적 중립을 지키며 독립적인 수사를 펼치리라 기대할 국민은 없다"고 주장했다.
또 "서울중앙지검 공판부장 시절 전직 검찰총장이 얽힌 사기 사건에서 피고인에게는 구형을 포기하며 면죄부를 준 반면 피해자는 무고 혐의로 역기소했다"며 "피고인과 전직 검찰총장의 친분을 의식한 게 아니냐는 비판까지 나오고 있다"며 전관 특혜 및 수사권 남용 의혹도 제기했다.
아울러 "최근 5년간 무려 7차례나 교통법규를 위반해 과태료를 납부해 온 사실까지 확인됐다"며 "공직자로서 준수해야 할 최소한의 기본적 준법의식조차 결여됐음을 보여주는 단적인 사례"라고 비판했다.
박 수석대변인은 "자신의 신념을 손바닥 뒤집듯 바꾸고, 전관 특혜 의혹과 수사권 남용 의혹의 중심에 서 있던 인물이 엄정한 독립성을 기치로 출범하는 중수청의 초대 수장 자리에 앉겠다는 것 자체가 형사사법 체계에 대한 모독"이라고 했다.
그러면서 "중대범죄수사청이 권력의 방패막이나 정권 입맛에 맞춘 수사 기관으로 전락한다면 그 말로는 불 보듯 뻔할 것"이라며 "국민의힘은 인사청문회를 통해 김지용 후보자의 각종 의혹과 무너진 공정성과 중립성 의지를 국민의 눈높이에서 철저히 검증하고 그 적격성을 가려낼 것"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com