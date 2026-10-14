모디 총리 만난 정의선 회장…"인도서 차 넘어 지하철·AI까지 다 하겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모디 총리 만나 교통 인프라·에너지 등 신사업 협력 방안 논의

"전기차 충전 인프라 부족, 타 완성차 업체와도 힘 합칠 것"

취임 6주년 맞아 인적 자원 강조하며 품질·기술 경쟁력 다짐

[푸네=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 인도에서 전기차와 배터리를 비롯해 교통 인프라, 미래 에너지, 로보틱스, 인공지능(AI) 등으로 사업 협력 범위를 확대하겠다는 구상을 밝혔다.

특히 나렌드라 모디 인도 총리와의 면담에서 전기차·배터리 분야의 현지 기업 협력과 대중교통 인프라 구축 등 다양한 사업 가능성을 논의했다고 설명했다.

14일(현지시간) 인도 마하라슈트라주 탈레가온 현대자동차 푸네 신공장 준공식 직후 정의선 현대차그룹 회장이 인도 현지 언론사 기자들의 질문에 답하고 있다. [사진=이찬우 기자]

정 회장은 14일(현지시간) 인도 마하라슈트라주 탈레가온에서 열린 현대차 푸네 신공장 준공식 이후 국내외 취재진과 만나 이같이 밝혔다.

정 회장은 "인도에 진출한 지 30주년이 됐는데 상당히 중요한 이정표가 될 것 같다"며 "인도 시장은 빠르게 성장하고 있고 국제적으로도 매우 중요한 시장"이라고 말했다.

이어 "30년 동안 자동차 쪽에 집중했지만 앞으로는 자동차뿐 아니라 다른 인프라와 에너지 분야에서도 투자를 이어가 인도와 함께 발전하는 회사가 되고 싶다"고 강조했다.

◆ 모디 총리와 전기차·배터리 논의…"버스·지하철 등 교통 인프라도 협력"

정 회장은 지난 13일 모디 총리와 진행한 개별 면담에 대해서도 구체적인 내용을 공개했다.

그는 "우리가 만들고 있는 차량에 대해 더 품질 좋고 안전한 차를 제공하겠다고 말씀드렸다"며 "인도에서도 전기차가 증가하고 있기 때문에 전기차와 배터리 분야에서 현지 기업들과 협력해 더 좋은 차량을 만들겠다는 이야기를 나눴다"고 설명했다.

자동차 제조를 넘어 교통 인프라 분야에서도 협력 가능성을 논의했다.

정 회장은 "인도 소비자들에게 자동차뿐 아니라 버스나 지하철 등 다양한 교통수단을 제공하고, 인프라를 건설했던 경험이 있기 때문에 그런 부분에서 인도에 도움이 될 수 있는 방안을 이야기했다"고 말했다.

이어 "미래 에너지와 로보틱스, AI 등에 대해서도 계속 논의하면서 하나하나 발전시켜 나가기로 했다"고 덧붙였다.

현대차그룹이 인도를 단순한 완성차 생산·판매 시장이 아닌 미래 모빌리티 사업 전반의 전략적 거점으로 바라보고 있음을 보여주는 발언이다.

현대차그룹은 이날 푸네 신공장 준공식에서 2032년까지 인도에 155억달러(약 20조7000억원)를 투자하겠다는 중장기 계획을 발표했다.

투자 대상에는 자동차 생산시설뿐 아니라 연구개발(R&D), 부품 공급망, 미래 모빌리티 및 신사업 등이 포함된다.

14일(현지시간) 인도 마하라슈트라주 탈레가온 현대자동차 푸네 신공장 준공식 직후 정의선 현대차그룹 회장이 국내 취재진의 질문에 답하고 있다. [사진=이찬우 기자]

◆ "전기차 인프라 여전히 부족…다른 자동차 업체와도 협력"

정 회장은 인도 전기차 시장의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하면서도 충전 인프라 부족을 해결해야 할 과제로 꼽았다.

그는 "전기차는 아직 충전 인프라가 부족하다"며 "정부와 협력하고 해외에서 활용하고 있는 충전 시스템을 인도에도 도입해 확대해 나가야 할 것 같다"고 말했다.

특히 충전 인프라 확대에는 완성차 업체 간 협력이 필요하다고 강조했다.

정 회장은 "우리 혼자만 할 수 있는 일이 아니기 때문에 인도의 다른 자동차 회사나 글로벌 자동차 회사들과 힘을 합쳐야 할 부분이 있다면 그렇게 해야 할 것"이라고 설명했다.

배터리 기술과 부품 현지화의 중요성도 언급했다.

그는 해외 취재진의 질문에 "배터리를 만드는 것이 매우 중요하고 현지화 문제 역시 중요하다"며 "자동차에 더 많은 인도산 부품을 적용하는 흐름을 이어가야 한다"고 말했다.

이어 전기차 전환에 대해서는 "1년 만에 할 수 있는 일이 아니며 5~10년이 걸릴 수도 있다"고 설명했다.

이는 인도 전기차 시장의 성장 가능성을 고려하되 충전시설과 부품 공급망 등 기반을 단계적으로 구축해야 한다는 의미로 풀이된다.

현대차는 현재 인도에서 아이오닉 5와 크레타 일렉트릭을 판매하고 있으며, 2027년 1분기에는 현지 시장을 겨냥한 소형 전기 SUV를 추가로 출시할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 2026.10.14 peoplekim@newspim.com

◆ "협력사도 인도서 함께 성공해야"…AI 품질관리 확대

정 회장은 현대차그룹과 함께 인도에 진출한 국내 부품 협력사들의 성장 방안도 언급했다.

그는 "동반 진출한 협력사들이 이미 인도에 많이 들어와 있다"며 "인도에서는 현지화율을 높여 달라는 요청이 있기 때문에 서로 지혜를 짜내 현지화율을 높이고, 우리 협력사도 이곳에서 함께 성공할 수 있는 방법을 찾겠다"고 강조했다.

현재 현대차·기아와 함께 인도에 진출한 국내 부품기업은 120여개에 달한다. 현대차그룹의 현지 생산시설 확대에 따라 부품 공급망을 함께 구축해 온 협력사들의 사업 기회도 늘어날 것으로 기대된다.

푸네 신공장에 적용된 AI 기술에 대해서는 기존 제조시설에서 축적한 경험을 활용하겠다는 방침을 밝혔다.

정 회장은 "AI는 이미 사무 업무와 공장 품질관리 분야에서 많이 활용하고 있다"며 "푸네를 비롯한 다른 신공장에서도 같은 방식으로 품질관리에 AI를 적극 활용할 것"이라고 말했다.

실제로 푸네 신공장에는 AI 기반 균열 감지 시스템이 적용돼 차체 패널의 미세한 결함을 검사하고 있다.

현대자동차 인도 푸네 신공장 생산라인에서 차량이 차체 표면 처리 공정을 거치고 있다. [사진=현대차그룹]

◆ 취임 6주년 맞은 정의선…"가장 중요한 것은 인적 자원"

이날 취임 6주년을 맞은 정 회장은 지난 시간을 돌아보며 임직원들의 역할을 강조했다.

그는 "6년이 너무 빨리 지나갔다. 어떻게 지나갔는지도 모르겠다"며 "지난 6년 동안 임직원 모두가 힘을 합쳐 노력해 준 덕분에 조금이라도 발전할 수 있었다"고 소회를 밝혔다.

이어 "그 과정에서 굴곡도 있었지만 가장 중요한 것은 우리의 인적 자원이라고 생각한다"고 말했다.

정 회장은 "인적 자원이 더 발전할 수 있도록 모든 노력을 쏟아붓고, 기술과 품질에서 앞서 나가도록 하는 것이 나의 사명이라고 생각한다"며 "앞으로도 회사가 더욱 발전할 수 있도록 열심히 하겠다"고 강조했다.

chanw@newspim.com