정의선, 모디 총리 만나 "인도에 155억달러 투자…연 140만대 생산 체제"

생산·R&D·공급망 경쟁력 강화

현지 투자 전문 법인 설립 추진

[델리=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 나렌드라 모디 인도 총리를 만나 올해부터 7년간 약 155억달러를 투자하는 인도 사업 성장 전략을 설명했다.

연 140만대 생산 체제를 바탕으로 현지 자동차 시장의 성장에 대응하고 신흥국 수출을 확대한다는 구상이다. 생산 시설뿐 아니라 연구개발과 공급망, 미래 신기술 분야에도 투자를 확대하고 이를 조율할 투자 전문 법인 설립을 추진한다.

정의선 현대자동차그룹 회장(왼쪽)이 13일(현지시간) 인도 뉴델리 총리 관저에서 나렌드라 모디 총리와 만나 인도 모빌리티 산업 발전 방안과 그룹의 중장기 투자 계획 등을 논의하고 있다. [사진=현대차그룹]

14일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 지난 13일(현지시간) 인도 뉴델리의 총리 관저에서 모디 총리와 개별 면담을 갖고 인도 모빌리티 산업 발전 방안과 그룹의 중장기 투자 계획 등을 논의했다.

정 회장은 "현대차그룹은 1996년 인도에 진출한 이후 지난 30년간 인도와 함께 성장해 왔다"며 인도 정부의 지속적인 관심과 지원에 감사를 표했다. 이어 현지 사업 현황과 새로운 도약을 위한 투자 방향을 설명했다.

정 회장은 "현대차그룹은 푸네 공장 가동을 통해 연 140만대 생산 체제를 확보했으며, 안정적인 생산으로 인도 자동차 시장의 지속적인 성장에 적극적으로 대응하고 신흥국 수출을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

또 "인도는 현대차그룹의 미래 성장과 신흥국 시장 확대를 견인할 전략 국가"라며 "올해부터 7년간 약 155억 달러 규모의 투자를 계획하고 있다"고 말했다.

현대차그룹은 신공장 건설과 R&D 역량 강화, 현지 공급망 경쟁력 제고, 미래 신기술 개발 등을 추진할 계획이다. 현지 생산 기반을 확충하는 데 더해 기술과 산업 생태계 전반의 경쟁력을 높이는 투자다. 인도 내 사업 기반을 강화하고 새로운 사업 기회를 넓혀 최상위 모빌리티 기업으로 자리매김하겠다는 목표다.

정 회장과 모디 총리의 만남은 이번이 여덟 번째다. 정 회장은 지난 4월 한국 대통령의 인도 국빈 방문에 경제사절단으로 동행해 모디 총리 오찬 등에 참석했다. 2024년에는 현대차 인도법인의 인도 증시 상장을 계기로 개별 면담을 가졌다.

두 사람은 2015년 모디 총리의 방한과 한·인도 비즈니스 서밋, 인도 'MOVE 모빌리티 서밋' 등에서도 만나 인도 산업 발전과 현대차그룹의 현지 사업에 관해 의견을 나눴다.

모디 총리는 2014년 5월 취임 이후 '메이크 인 인디아(Make in India)'를 앞세워 제조업 육성을 추진해 왔다. '선진 인도 2047(Viksit Bharat 2047)'을 국가 비전으로 제시하고 미래 산업 육성과 글로벌 공급망 내 제조 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 2024년 3연임에 성공한 뒤 현재 3기 내각을 이끌고 있다.

현대차 인도 차량 라인업. [사진=현대차]

◆ 세계 3위 자동차 시장…내수·수출 거점 동시 확대

현대차그룹이 인도 투자를 확대하는 배경에는 세계 최대 인구를 기반으로 한 성장 잠재력과 글로벌 사우스(Global South)의 핵심 국가라는 전략적 가치가 있다.

현대차그룹에 따르면 인도는 약 14억7000만명의 인구를 보유한 세계 6위 경제대국이다. 대규모 소비 시장에 더해 주요국 가운데 높은 경제성장률을 보이고 있다는 점도 투자 확대의 배경이다. 지난 9월 경제협력개발기구(OECD)가 제시한 올해 인도 경제성장률 전망치는 7.1%다. 국제통화기금(IMF)도 10월 전망에서 인도가 올해와 내년 각각 7% 성장하며 주요국 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상했다.

자동차 시장도 중국과 미국에 이어 세계 3위 규모다. 인도 자동차 시장의 80% 이상을 차지하는 승용차 시장은 지난해 457만대에서 올해 525만대로 약 15% 확대될 것으로 전망된다.

대규모 내수 시장을 갖췄지만 수입 완성차에 대한 관세가 70~110%에 달해 현지 생산 기반 확보가 중요하다. 중동·아프리카 등 주요 신흥 성장 국가와 인접해 글로벌 사우스를 겨냥한 수출 거점으로서 지리적 이점도 갖췄다. 낮은 제조 원가로 제조 경쟁력을 확보하기 유리하다는 점 역시 세계적인 제조·수출 허브로서 인도의 가치를 높이고 있다.

현대차그룹은 시장 성장에 맞춰 현지 생산 기반을 확대해 왔다. 현재 현대차는 첸나이 1·2공장과 푸네 3공장을, 기아는 아난타푸르 공장을 운영하고 있다.

지난해 인도 판매량은 현대차 57만1878대, 기아 28만286대 등 총 85만2164대다. 그룹 합산 시장점유율은 18.7%로 인도 시장 2위를 기록했다. 현대차그룹은 이러한 사업 기반을 토대로 155억달러 규모의 중장기 투자를 추진한다. 인도 자동차 시장의 지속적인 성장에 대응할 생산 역량을 확보하고 연구개발과 공급망 등 사업 전반의 경쟁력도 강화한다는 방침이다.

현대차 인도 3륜 EV 콘셉트 모델 이미지. [사진=현대차그룹]

◆ 투자 전문 법인 추진…전기 3륜차·충전·재활용 사업 모색

현대차그룹은 인도 자동차 시장의 지속적인 성장에 대응하기 위해 생산 시설을 확충하고 연구개발과 공급망, 미래 신기술 분야에도 투자를 확대한다.

R&D 분야에서는 현지 연구개발 인프라를 늘리고 인도의 우수 인재를 확보해 개발 역량을 강화한다. 이를 통해 인도 고객에게 최적화된 상품과 기술을 보다 신속하게 개발·공급하고 현지 사업 경쟁력을 높일 계획이다.

미래 모빌리티와 신기술 분야에서는 현지 기업 및 스타트업과의 협력을 확대한다. 현대차그룹은 인도 TVS 모터 컴퍼니와 협업해 전기 3륜차(i3W) 시제품 개발을 완료했으며, 2027년 말 상용화를 목표로 사업을 추진하고 있다.

신규 모빌리티 서비스 확대와 함께 자동차 금융, 전기차 충전 인프라, 폐차 재활용 등에서도 미래 사업 기회를 모색한다.

이 같은 중장기 투자를 체계적으로 추진하기 위해 인도 내 투자 전문 법인 설립도 추진한다. 투자 전문 법인은 그룹 차원의 미래 투자 과제를 발굴하고 조율·집행하는 역할을 맡는다.

R&D 인프라와 미래 신기술, 산업 생태계 전반에 대한 투자를 조율하는 한편 현지 파트너에 대한 전략적 투자도 지원할 예정이다. 우수 현지 협력사를 발굴하고 협력을 확대하는 플랫폼 역할을 수행한다는 구상이다.

현대차그룹은 투자 전문 법인을 통해 다양한 투자 과제를 그룹 차원에서 체계적이고 효율적으로 추진할 계획이다. 현지 정책과 산업 환경 변화에 대한 대응력을 높이는 동시에 장기적으로 인도 사업 기반도 한층 강화한다는 목표다.

◆ 장애인 자립·기술 인재 육성…인도 국민 브랜드 지향

현대차그룹은 사업 확대와 함께 인도 국민에게 신뢰받는 브랜드로 자리매김하기 위한 사회적 책임 활동도 이어간다.

정 회장은 모디 총리와의 면담에서 "현대차그룹은 사회적 약자 지원, 미래세대 성장 지원 등 인도 국민으로부터 사랑받는 브랜드가 되기 위한 다양한 사회적 책임을 실천 중"이라고 강조했다.

대표적인 활동은 장애인의 사회 참여와 자립을 지원하는 '사마르스(Samarth)' 캠페인이다. 현대차그룹은 장애인 운동선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 재정 지원과 인프라를 제공하고, 장애인에 대한 인식 개선을 위한 영상물도 제작·배포한다.

미래 세대를 위한 직업기술 교육도 확대한다. 현대차 인도법인은 타밀나두주 첸나이에 직업기술학교인 HATS(Hyundai Academy for Technical Skills)를 설립·운영할 계획이다. 글로벌 최고 수준의 직업기술학교를 조성해 현지 기술 인재 양성에 기여하겠다는 목표다.

HATS는 자동차 생산·정비와 스마트 팩토리, 건설, 산업안전 등 주요 분야의 직업기술 교육을 제공한다. 연간 약 1만3000명을 교육해 인도 제조업과 첨단기술 산업의 성장을 뒷받침할 기술 인재를 육성한다는 구상이다.

현대차와 기아, 현대모비스 등 주요 그룹사는 사회공헌 기금도 꾸준히 조성해 왔다. 2016년부터 2025년까지 인도에서 마련한 누적 사회공헌 기금은 약 1억1000만달러에 이른다.

현대차그룹은 앞으로도 사회적 약자 지원과 미래 세대 육성을 중심으로 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다. 이를 통해 인도의 지속가능한 발전에 기여하고 지역사회와 함께 성장하는 동반자로 자리매김한다는 방침이다.

chanw@newspim.com