KAI, 위성 개발 원스톱 통합체계 완성...전자파·음향 챔버 준공

AI 핵심 요약beta
- KAI가 12일 위성 환경시험시설 완공식을 열었다.
- 설계부터 환경시험까지 자체 수행 체계를 구축했다.
- 중소기업에 시설 개방하며 우주시장 진출을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 위성 환경시험시설을 확충하고 설계부터 제작, 조립, 환경시험까지 위성 개발 전 과정을 자체 수행할 수 있는 통합체계를 구축했다.
KAI는 12일 경남 사천 본사 우주센터에서 김종출 사장과 임직원들이 참석한 가운데 '위성 환경시험시설 완공 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 8월 전자파·음향 챔버 구축을 완료하면서 위성 개발에 필요한 시험 인프라를 확보한 것을 기념하기 위해 마련됐다.
전자파 챔버는 위성에 탑재된 장비 간 전자파 간섭과 내성을 검증하는 시설이다. 음향 챔버는 위성 발사 과정에서 발생하는 고강도 소음 환경을 지상에서 재현해 위성의 구조적 안전성을 확인하는 역할을 한다.
이번 시설 확충으로 KAI는 위성 설계부터 제작, 조립, 환경시험까지 모든 개발 과정을 한곳에서 수행하는 '원스톱(One-Stop) 통합체계'를 완성했다. 기존에는 일부 시험을 위해 외부 시설로 위성을 운송해야 했지만 앞으로는 자체 시험이 가능해져 개발 기간 단축과 운송 위험 감소, 비용 절감 등의 효과가 기대된다.
KAI 우주센터는 중대형 위성 6기와 초소형 위성 20기 이상을 동시에 제작할 수 있는 국내 민간 최대 규모의 위성 개발 시설이다. 연간 초소형 위성 100기 이상을 생산할 수 있는 능력도 갖추고 있다.
KAI는 자체 위성 개발뿐 아니라 국내 중소기업에도 시험시설을 개방하고 있다. 지난 2022년부터 국내 약 20개 기업이 KAI 시설을 활용해 100건 이상의 환경시험을 수행했다.
KAI 관계자는 "이번 위성 환경시험시설 완공으로 위성 개발의 모든 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 원스톱 통합체계를 갖추게 됐다"며 "축적된 위성 개발 역량과 인프라를 바탕으로 글로벌 우주 시장 진출을 가속해 대한민국 우주 경제 실현에 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com