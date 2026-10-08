KAI, 모로코 에어쇼 첫 참가…FA-50 앞세워 아프리카 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- KAI가 8일 모로코 에어쇼 2026에 처음 참가했다.
- FA-50 앞세워 모로코·아프리카 방산시장 공략에 나섰다.
- KAI는 현지 협력과 수출 확대 기회를 모색했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 모로코 에어쇼에 처음 참가해 국산 경공격기 FA-50을 앞세워 아프리카 방산시장 공략에 나선다.
KAI는 지난 7일부터 오는 10일까지 모로코 마라케시에서 열리는 '모로코 마라케시 에어쇼 2026(Morocco Marrakech Airshow 2026)'에 참가한다고 8일 밝혔다.
모로코 마라케시 에어쇼는 2008년 시작돼 격년으로 개최되는 북아프리카·중동 지역의 대표적인 항공우주·방산 전시회다. 올해로 8회를 맞은 이번 행사에는 27개국 약 200개 기업이 참가한다.
국내 기업 중 유일하게 참가한 KAI는 FA-50을 비롯해 한국형 전투기 KF-21, 상륙공격헬기(MAH), 무장헬기 미리온(MIRON) 등 주요 기종과 디지털 콘텐츠를 선보인다.
특히 모로코 공군이 추진하는 고등훈련기 획득사업을 겨냥해 FA-50 전시 공간을 별도로 마련했다. 고등훈련과 경전투 임무를 동시에 수행할 수 있는 FA-50의 운용 효율성을 집중 홍보할 계획이다.
FA-50 계열 항공기는 인도네시아, 이라크, 필리핀, 태국, 폴란드, 말레이시아 등 여러 국가에 수출됐다. KAI는 기존 수출과 운용 과정에서 축적한 경험을 바탕으로 모로코 정부에 FA-50의 경쟁력을 알릴 방침이다.
KAI는 이번 에어쇼를 계기로 모로코를 비롯한 아프리카 전역으로 수출 시장을 확대한다는 구상이다. 행사 기간 모로코, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 주요국 정부·군 고위 관계자들과 면담을 진행하고 FA-50과 헬기 수출을 위한 마케팅 활동을 펼친다.
아울러 잠재 고객국의 요구사항을 파악하고 현지 산업 협력을 통한 중장기 사업 기회도 모색할 예정이다.
김용민 KAI 사업부문장(전무)은 "이번 모로코 에어쇼는 FA-50의 우수한 성능과 글로벌 운용 경험을 모로코 및 아프리카 주요 고객들에게 직접 알릴 수 있는 중요한 기회"라며 "FA-50을 중심으로 KAI의 다양한 제품과 기술 역량을 적극 홍보하고, 현지 고객과의 협력을 확대해 새로운 사업 기회를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com