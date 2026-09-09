KAI, MSPO 2026서 차세대 전투체계 공개…유럽 방산시장 진출 가속화

AI 핵심 요약beta
- KAI가 9일 폴란드 MSPO 2026서 주력기종을 공개했다
- 차세대공중전투체계와 유무인복합체계도 함께 선보였다
- 폴란드 등 유럽 시장 공략과 후속사업 확대에 나섰다
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MAH 헬기·무인기 연계 능력 강화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 폴란드 키엘체에서 열린 국제방위산업전시회 MSPO 2026에서 한국항공우주산업(KAI)이 주력 기종과 차세대 전투체계를 동시에 내세웠다.
한국항공우주산업(KAI)이 지난 8일부터 11일(현지시간)까지 폴란드 키엘체에서 열리는 제34회 국제방위산업전시회(MSPO 2026)에 참가해 주력 항공기와 미래전투체계를 선보이고 유럽 방산시장 공략하고 있다고 9일 밝혔다.
MSPO는 1993년 시작된 육·해·공 통합 방산전시회로 올해는 35개국 900여 개 업체가 참가한 유럽 3대 방산전시회다.
KAI는 이번 전시회에서 미래전투체계존을 구성해 무인전투기(UCAV), 다목적무인기(AAP), 저궤도 통신위성 등을 연계한 차세대공중전투체계(NACS)를 공개했다.
KF-21을 중심으로 유·무인 전투체계를 연결한 개념을 제시하며 6세대 전투체계로 확장 가능한 국산 전투기의 단계별 개발 방향도 소개했다.
FA-50존에서는 AAP와 연동된 FA-50 형상을 전시하고 유·무인복합체계(MUM-T)를 적용한 성능 확장성과 미래 임무 수행 능력을 강조했다. FA-50은 KAI가 유럽 시장에 진입하는 데 기반이 된 기종이다. KAI는 2022년 폴란드와 FA-50 48대 계약을 맺었고, 폴란드 공군 도입 이후 인접 유럽 국가들의 관심도 이어지고 있다.
회전익존에서는 상륙공격헬기(MAH)와 소형무장헬기(LAH)에 공중발사무인기(ALE)를 연계한 유·무인복합체계를 공개했다.
KAI는 유인헬기와 무인체계의 협업을 통해 정찰·타격 능력과 전장 생존성을 높인다는 구상을 제시하고 유럽 지역의 헬기 교체 수요에도 대응하겠다는 방침이다.
특히 MAH는 올해 8월 체계개발을 마치면서 대한민국 해병대 전력 보강의 핵심 전력으로 평가받고 있다. KAI는 이를 바탕으로 유럽 시장 마케팅도 본격화한다.
KAI는 이번 전시회를 계기로 폴란드와의 후속 사업 기회를 넓히고 루마니아·불가리아·슬로베니아 등 전투기 교체 수요가 있는 국가들과 협력을 강화할 계획이다.
KAI 김지홍 부사장은 "유럽에서 FA-50으로 입증한 성능과 신뢰성이 올해 하반기 첫 인도를 앞둔 KF-21에 대한 관심으로 이어지고 있다"며 "폴란드를 거점으로 유럽 전역에서 국산 항공기의 입지를 강화하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com