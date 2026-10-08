KAI, 모로코 에어쇼 참가…FA-50 전시로 아프리카 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- KAI가 8일 모로코 마라케시 에어쇼 2026에 참가했다.
- KAI는 FA-50·KF-21 등 주력 기종을 소개했다.
- 모로코 등과 면담하며 아프리카·중동 수출을 노렸다.
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모로코와 중동 시장 확대 추진
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국산 항공기가 북아프리카 하늘에서 수출 시장 확대에 나선다.
KAI는 오는 10일까지 모로코 마라케시에서 열리는 '모로코 마라케시 에어쇼 2026'에 참가한다고 8일 밝혔다.
마라케시 에어쇼는 2008년부터 격년으로 열리는 국제 항공우주·방산 전시회다. 올해 행사에는 27개국 약 200개 기업이 참가해 항공기와 방산 기술을 선보인다.
KAI는 이번 전시회에서 FA-50과 KF-21, 상륙공격헬기(MAH), 무장헬기(MIRON) 등 주요 기종을 소개한다. 관련 디지털 콘텐츠도 함께 공개해 신규 수출 기회를 모색한다.
특히 모로코 공군의 고등훈련기 획득사업을 고려해 FA-50 전시 공간을 별도로 마련했다. 고등훈련과 경전투 임무를 한 기체로 수행할 수 있는 운용 효율성을 집중적으로 알릴 계획이다.
FA-50은 조종사 훈련과 전투 임무를 수행할 수 있는 다목적 항공기다. 인도네시아와 이라크, 필리핀, 태국, 폴란드, 말레이시아 등에 수출돼 운용되고 있다.
KAI는 기존 수출국의 운용 경험과 데이터를 바탕으로 모로코 정부와 군 관계자에게 FA-50의 성능과 후속 지원 역량을 설명할 예정이다.
전시회 기간에는 모로코를 비롯해 카타르와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 주요국 정부·군 관계자와 면담한다. FA-50과 헬기 수출 가능성을 논의하고 아프리카·중동 시장에서 사업 확대를 추진한다.
김용민 KAI 사업부문장(전무)은 "마라케시 에어쇼는 FA-50의 성능을 모로코와 아프리카 고객에게 알릴 기회"라며 "제품과 기술 역량을 소개하고 현지 고객과 협력을 확대하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com