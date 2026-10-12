LX, 지적측량신청포털 개편…온라인 이용자 39.2% ↑

AI 핵심 요약beta
- LX가 12일 지적측량신청포털을 개편해 온라인 신청 편의성을 높였다.
- 비회원 신청과 5단계 절차로 바꿔 신청 건수가 39.2% 늘었다.
- LX는 고령자·오지 주민 위한 방문 신청 지원도 운영했다.
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모바일 비대면 신청 확대…고령자·오지 주민 위한 방문 지원도 운영
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX)는 지적측량신청포털 개편을 통해 온라인 신청 편의성을 높이면서 비대면 이용이 증가하고 있다고 12일 밝혔다.
LX는 지난 4월 개편한 지적측량신청포털의 이용자 중심 서비스 개선으로 전년 대비 지적측량 신청 건수가 39.2% 증가했다.
개편 전에는 전문용어와 복잡한 절차로 인해 연간 약 20만 건의 지적측량 신청 가운데 70~80%가 시·군·구청이나 LX를 직접 방문하거나 전화로 접수됐다.
이에 LX는 국민 누구나 편리하게 온라인으로 신청할 수 있도록 포털을 개선했다. 회원가입 없이 비회원으로도 신청할 수 있도록 했으며 기존 9단계였던 신청 절차를 5단계로 줄였다.
이용자는 측량 대상 토지의 주소를 검색하고 측량 목적을 입력하면 신청을 마칠 수 있다. 어려운 전문용어를 이해하기 쉬운 설명으로 바꾸고 화면 구성도 이용자 중심으로 개선해 모바일 등 온라인 환경에서 시간과 비용을 절약할 수 있도록 했다.
LX는 앞으로도 이용자 의견과 서비스 모니터링 결과를 반영해 포털 기능을 지속적으로 보완할 계획이다.
어명소 LX 사장은 "누구나 쉽고 빠르게 지적측량을 신청할 수 있도록 국민 눈높이에서 서비스를 개선했다"며 "앞으로도 국민이 체감하는 고객서비스를 계속 넓혀가겠다"고 말했다.
한편 LX는 인터넷 이용이 익숙하지 않은 고령자와 오지 거주자를 위해 직원이 직접 찾아가 지적측량 신청을 돕는 서비스도 운영하고 있다.
gojongwin@newspim.com