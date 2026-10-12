진안군, 제64주년 군민의 날 기념식·체육대회 '성황'

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 12일 군민의 날 기념식과 체육대회를 열었다
- 군민 2000여명은 지역 성과를 공유하고 화합을 다졌다
- 진안군은 체육대회 성과와 지역사업 진전을 강조했다
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도민체전 종합 3위·장애인체전 1위 등 주요 성과 공유하며 지역 발전 다짐
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 군민과 향우들이 함께하는 기념식과 체육대회를 열고 지역 발전과 화합을 다지는 시간을 마련했다고 12일 밝혔다.
진안군은 이날 주천면 생태공원에서 '함께 만든 변화, 더 크게 열어갈 진안'을 주제로 제64주년 진안군민의 날 기념식 및 체육대회를 개최했다. 이날 행사에는 군민과 향우 등 2000여 명이 참석했다.
행사에는 전춘성 진안군수, 안호영 국회의원, 김명갑 군의장, 전용태 도의원을 비롯해 기관·사회단체장과 군민, 향우 등이 참석해 진안의 발전과 화합을 기원했다.
행사는 11개 읍·면 선수단 입장식을 시작으로 군민과 함께 이뤄낸 주요 성과 영상 상영, 군민의 장 시상, 기념사와 축하공연 등으로 진행됐다.
진안군은 올해 처음으로 전북특별자치도민체육대회와 장애인체육대회를 성공적으로 개최했으며 각각 종합 3위와 종합 1위를 기록해 체육도시로서의 위상을 높였다.
이와 함께 진안홍삼축제의 성공적인 개최, 농어촌지역 기본소득 시범지역 선정, 보룡재 도로개량사업 예비타당성조사 통과 등 지역 발전을 위한 주요 성과를 공유하며 군민과 함께 만들어 온 변화를 되돌아봤다.
기념식에 이어 열린 체육대회에서는 11개 읍·면 선수단이 11개 종목에서 선의의 경쟁을 펼쳤다. 참가자들은 승패를 넘어 서로 응원하고 소통하며 군민 화합과 지역 공동체의 결속을 다졌다.
전춘성 진안군수는 "진안의 가장 큰 힘은 바로 군민 여러분"이라며 "군민의 목소리에 귀 기울이고 군민의 삶을 든든하게 지키며 군민과 함께 더 큰 변화를 만들어 모두가 행복한 진안을 만들어 가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com