스타벅스 장충라운지R점, '서울 카페·디저트 50선' 선정 이벤트

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아는 '장충라운지R점'이 서울시가 '2026 서울미식 100선'과 함께 발표한 '서울 카페·디저트 50선'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

스타벅스 리저브 애프터눈 커피 세트. [사진= 스타벅스]

장충라운지R점은 2024년 9월 리저브 국내 도입 10주년을 맞아 선보인 전용 스페셜 스토어로, 1960년대 저택의 구조를 살려 지하 1층부터 지상 2층, 야외 정원까지 총 180석 규모로 꾸몄다. 대표 메뉴는 '에스프레소 플라이트'이며, 국내 스타벅스 최초로 도입한 '믹솔로지 바'에서 칵테일 음료도 판매한다.

스타벅스는 선정을 기념해 23일부터 29일까지 매장 방문 고객에게 '블랙&화이트 콜드 브루'를 20% 할인된 가격에 제공한다.

신동우 스타벅스 대표이사는 "1960년대 저택의 정취를 간직한 공간에서 리저브 커피와 다양한 미식 경험을 선보여온 장충라운지R점이 서울시 공식 미식 리스트에 선정되어 의미가 크다"며 "앞으로도 감각적인 공간과 특별한 메뉴가 어우러진 스타벅스만의 커피하우스 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com