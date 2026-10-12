효성화학, '파쿠마 2026' 에서 전기차·로보틱스 소재 선보인다

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12~16일 독일서 포케톤 적용 자동차·로봇·의료 부품 전시

고기능 플라스틱 소재 앞세워 유럽 시장 공략 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성화학이 전기차와 휴머노이드 로봇 등 미래산업에 활용되는 고기능 플라스틱 소재 '포케톤(POKETONE)'을 앞세워 유럽 시장 공략에 나선다.

효성화학은 12일부터 16일(현지시간)까지 독일 프리드리히스하펜에서 열리는 국제 플라스틱 가공 전시회 '파쿠마(Fakuma) 2026'에 참가한다고 12일 밝혔다.

효성화학이 독일에서 열린 파쿠마 2026 전시회에 참가했다.[사진=효성화학]

이번 전시회에서 효성화학은 '자동차·로보틱스·의료(Automotive, Robotics, Medical)'를 주제로 포케톤이 적용된 자동차 커넥터와 기어·구동 부품, 의료 부품 등을 선보인다.

포케톤은 충격과 마모, 화학물질에 강하고 수분 흡수율이 낮아 형태와 치수를 안정적으로 유지할 수 있는 고기능 플라스틱 소재다. 용도에 따라 강도와 내마모성, 난연성 등을 강화할 수 있어 다양한 산업에서 활용되는 고부가가치 스페셜티 소재로 꼽힌다.

최근에는 서비스로봇 등 로보틱스 분야로 적용 범위를 넓히고 있다. 특히 반복적인 움직임과 마찰을 견뎌야 하는 휴머노이드 로봇의 관절 기어와 축 지지 부품 등에도 활용할 수 있다.

효성화학은 오는 14일 '세계에서 검증된 소재, 기술로 여는 미래(Proven Worldwide, Engineered Forward)'를 주제로 기술 세미나도 개최한다. 세미나에서는 포케톤의 활용 범위를 확대하기 위한 방안을 논의할 예정이다.

유럽은 자동차와 산업설비 분야의 제조업 기반이 발달해 고기능 소재 수요가 높은 시장이다. 효성화학은 전기차와 로보틱스 등 미래산업을 중심으로 포케톤의 적용 분야를 확대하고 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 사업 기회를 확보한다는 계획이다.

이천석 효성화학 대표는 "포케톤은 전기차·로보틱스·의료 등 다양한 산업에서 활용 가능성을 넓혀가고 있다"며 "지속가능성과 고성능을 함께 요구하는 산업 변화에 맞춰 협업과 맞춤형 기술 지원으로 포케톤의 적용 분야를 확대해 나가겠다"고 말했다.





heoneykim@newspim.com