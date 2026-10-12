임은정 감찰 배경은? 윤호중 "직위 이용한 정치 행동인지 감찰"

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중수청장 후보자 공개 비판에 감찰 지시

임은정 "안타깝고 서글픈 일" 반발

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자를 공개 비판한 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰 지시와 관련해 "직위를 이용한 정치 행동은 아닌지 감찰하라는 지시"라고 밝혔다.

윤 장관은 12일 오전 출근길에서 취재진과 만나 임 청장에 대한 감찰 지시 배경을 묻는 질문에 이같이 답했다.

윤 장관은 개인의 의견 표명 자체는 가능하지만 임 청장이 자신의 직무와 직접 관련이 없는 사안에 대해 중수청 직책을 맡은 이후에도 반복적으로 비판한 점을 문제 삼았다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB]

윤 장관은 "본인의 직무와 관련이 있는 것도 아니고 직무수행 과정에서 취득한 정보도 아닌 데다, 이전 검찰청에 있을 때 이미 충분히 의견을 피력했는데도 중수청에서 직책을 맡은 이후 거듭 이야기하는 점이 문제가 있다고 봤다"고 말했다.

그는 '로마에 가면 로마법을 지켜라'라는 격언을 인용하며 "검사징계법에 따라 법무부 내에서 검찰 선후배들끼리 징계 업무를 다루다 보니 징계에 매우 관용적이었고, 집단행동을 하면 모두 징계할 수 없으니까 그대로 용인해 왔던 게 과거 검찰의 관행이었다"고 주장했다.

이어 "그런 관행을 중수청에 와서까지 하는 것은 더 이상 용납할 수 없고, 이는 임은정 검사뿐 아니라 모든 중수청 수사관에게 동일하게 적용되는 이야기"라고 덧붙였다.

앞서 윤 장관은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 임 청장에 대한 감찰 착수를 중수청에 지시하겠다고 밝혔다.

윤 장관은 당시 "임 청장이 중수청을 수사하는 기관이 아니라 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다"고 비판했다.

이어 "과거 검찰의 정치개입과 집단행동 등 잘못된 관행이 중수청으로 옮겨오는 것이 아닌지 걱정"이라며 중수청 간부의 정치적 중립 문제를 제기했다.

김 후보자에 대한 검증은 대통령의 임명 절차와 국회의 인사청문회를 통해 이뤄져야 한다는 점도 강조했다.

이번 감찰 지시는 임 청장이 SNS와 출근길 발언 등을 통해 김 후보자에 대한 비판을 이어온 가운데 나왔다. 김 후보자의 국회 인사청문회는 오는 14일 예정돼 있다.

임 청장은 감찰 지시가 알려진 뒤 "중수청 1호 감찰 대상이 제가 된 것은 많이 안타깝고 서글픈 일"이라는 입장을 밝혔다.

그러면서 과거 검찰 재직 당시 상사의 지시에 이의를 제기하고 징계취소소송에서 승소했던 경험을 언급하며 이번 감찰에도 사명감을 갖고 대응하겠다는 뜻을 나타냈다.

abc123@newspim.com