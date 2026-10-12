G마켓, 성수시대 열었다…소통·협업 중심 사옥 조성

12일 임직원 첫 출근…고객·판매자 접점 확대 추진

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = G마켓이 12일 서울 성수동으로 사옥을 옮기고 성수시대를 본격화했다.

G마켓은 이날 성수동 신사옥 '스탈릿성수N'에서 임직원들이 첫 출근을 했다고 밝혔다. 이날 주요 경영진은 출근하는 직원들에게 시루떡을 나눠주며 새 출발을 함께했다.

지마켓 본사 조감도. [사진=G마켓 제공]

신사옥은 '개방(OPEN)'을 핵심 콘셉트로 꾸렸다. 고객과 판매자에게 가까이 다가가고, 내부적으로는 부서와 직급의 경계를 넘어 소통한다는 취지다. 직원들이 자연스럽게 만나 의견을 나눌 수 있도록 업무 공간의 개방성과 연결성을 높였다.

판매자 지원 시설도 갖췄다. 7층에는 기본 방송 장비를 구비한 '라이브커머스 오픈 스튜디오'를 조성했다. 판매자가 상품을 소개하는 실시간 방송을 제작·진행할 수 있도록 지원하고, 대면 미팅과 교류도 늘릴 계획이다.

직원 편의시설로는 전문 바리스타가 상주하는 사내 카페와 옥상정원, 휴식·교류 공간을 마련했다. 간호사가 상주하는 건강관리실에서는 응급처치와 함께 비만·금연 등 개인별 건강상담을 제공한다.

G마켓은 성수동의 입지를 활용한 고객·판매자 대상 활동도 검토한다. 다양한 브랜드와 콘텐츠가 모이는 지역 특성을 바탕으로 소비 흐름을 파악하고, G마켓을 직접 경험할 수 있는 기회를 늘린다는 구상이다.

G마켓 관계자는 "성수동 신사옥은 단순히 일하는 공간을 옮기는 것이 아니라 G마켓이 일하고 소통하는 방식을 새롭게 바꾸는 출발점"이라며 "오픈마켓 선도 기업으로서 고객과 셀러에게 한층 가까이 다가가며, 성수에서 새로운 도약을 만들어갈 것"이라고 말했다.

서울 성수동 신사옥에 첫 출근일하는 G마켓 직원들의 모습. G마켓 임직원들이 축하 이벤트를 하고 있다. [사진=G마켓 제공]

nrd@newspim.com