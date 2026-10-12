글로벌테크놀로지, 에이디에스테크와 CPO 광정렬 장비용 UV 경화 광원 개발

에이디에스테크 능동정렬 장비에 적용

LED 구동 IC부터 광원 모듈·제어부까지 개발 범위 단계적 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌테크놀로지가 성호전자 자회사 에이디에스테크(ADST)와 협력해 차세대 광통신 기술인 CPO(Co-Packaged Optics) 장비에 적용할 자외선(UV) 경화 광원 개발에 나선다.

12일 글로벌테크놀로지는 광통신 정렬장비 전문기업 에이디에스테크와 CPO 및 고속 광트랜시버용 능동정렬 장비에 탑재되는 UV 경화 LED 드라이버 IC 개발에 착수했다고 밝혔다.

이번 개발은 LED 드라이버 IC를 시작으로 UV LED 광원 모듈과 제어부까지 단계적으로 확대하는 방식으로 진행된다. 글로벌테크놀로지는 장비에 필요한 UV 경화 광원 유닛 전체를 공급할 수 있는 체계를 구축한다는 계획이다.

글로벌테크놀로지 로고. [사진=글로벌테크놀로지]

CPO는 전기 신호를 광신호로 변환하는 광엔진을 그래픽처리장치(GPU)나 스위치 칩 인근에 함께 패키징하는 기술이다. AI 데이터센터에서 전력 소비와 신호 손실을 줄일 수 있는 차세대 광통신 방식으로, 1.6Tbps 전송 기준 기존 플러거블 방식보다 소비전력을 약 3분의 1 수준으로 낮출 수 있는 것으로 알려졌다. 업계에서는 1.6T급 장비 도입이 확대되는 2027~2028년을 CPO 시장 확산의 주요 시기로 보고 있다.

CPO 제조 과정에서는 광섬유와 렌즈, 광소자의 위치를 정밀하게 맞추는 광정렬 공정이 중요하다. 각 부품을 마이크로미터(µm) 이하의 오차 범위로 정렬한 뒤 UV 경화 접착제로 고정하는 방식이다.

패키지당 정렬 지점은 기존 800G 플러거블 트랜시버의 십수 개 수준에서 CPO 세대에는 수백~1000여 개까지 증가하는 것으로 알려졌다. 정렬된 위치를 유지하기 위해서는 UV 광원의 출력과 조사 시간을 정밀하게 제어해야 하며, 경화 과정에서 발생하는 접착제 수축과 위치 변화를 최소화하는 것이 공정 수율에 영향을 미친다.

UV 경화 광원은 그동안 해외 제품에 대한 의존도가 높았던 분야다. 양사는 이번 개발을 통해 관련 장비에 사용되는 핵심 부품의 국산화를 추진할 예정이다.

에이디에스테크는 2000년 설립된 광통신 장비 전문기업으로, 광트랜시버와 실리콘포토닉스, CPO용 능동정렬 및 검사 장비를 개발해 왔다. 현재까지 전 세계에 약 1300대의 장비를 공급했으며, 글로벌 빅테크와 광모듈 기업들을 주요 고객사로 두고 있다. 올해 2월 성호전자(043260)의 자회사로 편입됐다.

글로벌테크놀로지는 기존 LED 드라이버 IC 사업에서 확보한 기술을 이번 개발에 활용한다. 회사는 TV·모니터용 Mini LED 및 RGB LED 백라이트와 Micro LED 구동 IC를 글로벌 고객사에 양산 공급하면서 고정밀 정전류 제어와 시분할 구동, 실시간 온도보상 기술 등을 확보했다.

고출력 UV LED는 작동 과정에서 발생하는 열에 따라 광출력이 달라질 수 있다. 글로벌테크놀로지는 기존 LED 구동 및 온도보상 기술을 적용해 UV 광원의 출력을 안정적으로 유지하고 경화 품질의 편차를 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

또한 LED 드라이버 IC 설계부터 LED 패키징(CSP), 광학렌즈, 모듈 제작, 펌웨어 조정까지 통합 설계하는 방식을 적용할 계획이다. 구동 IC와 광원, 광학계, 제어부를 개별적으로 조달하는 대신 하나의 광원 유닛으로 공급해 장비 적용 과정에서 발생하는 부품 간 사양 조정 부담을 줄인다는 구상이다.

양사는 모두 경기도 화성 동탄에 본사를 두고 있어 개발 과정에서 장비 적용과 현장 검증을 위한 협력을 진행할 예정이다. 개발이 완료되면 에이디에스테크의 광정렬 장비에 순차적으로 적용하는 방안을 검토한다.

이번 협력을 계기로 글로벌테크놀로지는 기존 디스플레이와 자동차 분야에서 광통신 및 반도체 장비 분야로 사업 범위를 확대할 계획이다. 회사는 LED 드라이버 IC를 비롯해 투명 LED 디스플레이 모듈, 차량용 실내조명(SAL) 솔루션, RGB BAR(백라이트 유닛) 등으로 제품군을 넓히고 있다.

김민선 글로벌테크놀로지 대표이사는 "LED를 가장 정밀하게 구동하는 것이 GT가 13년간 해 온 일이고, 이를 IC부터 광원 모듈까지 완성된 솔루션으로 만들어내는 것이 GT의 경쟁력"이라며 "UV 경화 광원은 이 역량을 디스플레이 밖, AI 데이터센터 광통신 공정으로 넓히는 첫 사례로, ADST와 함께 국산화를 이뤄 CPO 공급망에서 의미 있는 역할을 하겠다"고 말했다.

송광열 에이디에스테크 부회장은 "CPO 세대로 갈수록 정렬 포인트가 늘어나면서 경화 공정의 정밀도가 장비 경쟁력을 좌우하게 된다"며 "LED 구동과 광학 설계 역량을 함께 갖춘 국내 파트너와 핵심 광원을 개발함으로써 공급 안정성과 원가 경쟁력을 동시에 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com