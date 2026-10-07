글로벌테크놀로지, 'RGB BAR' 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 글로벌테크놀로지가 7일 RGB BAR 개발에 착수했다.
- TV용 RGB 백라이트를 2027년 양산할 계획이다.
- IC·패키지·렌즈 통합 설계로 사업을 넓힌다.
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LED 패키지·광학렌즈·BAR 통합설계, 내년 양산 목표
IC 단품서 백라이트 모듈로 공급 범위 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 팹리스 반도체 기업 '글로벌테크놀로지'가 LED 드라이버 IC부터 LED 패키지, 광학렌즈, BAR까지 일괄 설계하는 RGB 백라이트 모듈 개발에 나선다.
7일 글로벌테크놀로지는 자체 TSO(Time Sharing Operating·시분할 구동) 기술 기반 LED 드라이버 IC를 적용한 'RGB BAR' 개발에 착수했다고 밝혔다. 글로벌 TV 고객사를 대상으로 개발을 진행해 2027년 양산에 들어가는 것이 목표다.
RGB BAR는 적색(R)·녹색(G)·청색(B) LED를 각각 독립적으로 구동해 백라이트 단계에서 색을 구현하는 TV 백라이트 모듈이다. 회사는 TV 백라이트 광원이 Mini LED 기반의 모노(Blue LED) 방식에서 Micro LED 기반 RGB 방식으로 전환되는 흐름에 맞춰 관련 기술 개발을 추진하고 있다.
RGB 방식은 색재현율과 명암비를 높일 수 있지만 구동 채널 수가 늘어나고 R·G·B 간 광특성 편차와 발열에 따른 색 변화 등을 제어해야 한다. 글로벌테크놀로지는 LED 드라이버 IC와 LED 패키지, 광학렌즈, PCB 구조를 함께 설계하는 방식으로 이에 대응한다는 계획이다.
회사가 개발 중인 RGB BAR는 TSO 기반 12채널 LED 드라이버 IC와 ADC를 내장한 디밍 컨트롤러 IC, 멀티셀 구조의 CSP RGB LED 패키지, 색 혼합(Color Mixing) 광학렌즈, 단층(Single Layer) PCB 기반 BAR 등으로 구성된다.
TSO와 1-wire 데이지체인 방식을 적용해 드라이버 IC 수와 배선을 줄이고 단층 PCB 구조를 구현했다. 디밍 컨트롤러 IC에는 실시간 온도보상 방식을 적용해 발열에 따른 색 변화를 보정하도록 설계했다. CSP RGB LED 패키지는 R·G·B 셀의 구동 전압 범위를 맞춘 멀티셀 구조를 적용했다.
글로벌테크놀로지는 IC 구동과 CSP 패키지 구조, 색 변환(Color Converting), 렌즈 설계 등 관련 핵심 기술에 대한 특허 출원을 완료했다. 자체 광학연구소에서는 휘도와 균일도, 색역 등에 대한 측정과 검증을 진행하고 있다.
이번 개발을 통해 기존 LED 드라이버 IC 단품 공급에서 IC·LED 패키지·광학렌즈·BAR를 포함한 모듈 공급으로 사업 범위를 확대한다는 방침이다. 설계와 광학, 품질 부문은 자체적으로 수행하고 SMT와 조립은 ODM 협력사를 활용하는 방식으로 양산 체계를 구축할 예정이다. 이를 위해 ODM 양산 라인 증설과 함께 LED 패키지 및 광학렌즈 협력사의 생산능력 확대를 위한 협의도 진행하고 있다.
글로벌테크놀로지는 RGB BAR 개발 과정에서 확보한 IC·LED 패키지·광학·모듈 통합 설계 역량을 모니터용 다채널 로컬디밍 백라이트와 차량용 디스플레이 로컬디밍 백라이트 모듈, 차량용 램프 모듈 등으로 확대할 계획이다. LED 드라이버 IC와 Micro LED 모듈, 투명 LED 디스플레이, 자동차 반도체 등 기존 사업과의 연계도 추진한다.
김민선 글로벌테크놀로지 대표는 "RGB BAR 시대의 승부처는 IC와 LED 패키지, 렌즈, BAR를 한 번에 설계하는 능력"이라며 "국내외 TV 고객사가 요구하는 광학 성능과 원가 목표를 하나의 설계 문제로 다룰 수 있는 구조를 갖춘 만큼, 2027년 양산을 통해 RGB 백라이트 시장의 레퍼런스를 확보하고 이를 차량용 모듈 사업으로 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com