"외국인도 5분 만에 통장 개설"...카카오뱅크, 외국인서비스 출시

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외국인통장, 전 세계 200여개 국적 대상 모바일로 5분 만에 개설

이체, ATM 수수료 면제

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크가 국내 거주 외국인을 위한 종합 금융서비스를 선보인다.

카카오뱅크는 12일 '외국인 서비스 프레스톡(Press Talk)'을 열고 외국인통장, 프렌즈 체크카드, 해외송금 서비스와 함께 다국어 상담, 보안, 생활 편의 기능을 소개했다.

[자료= 카카오뱅크]

외국인 고객도 영업점 방문 없이 통장을 만들고, 이체와 ATM 수수료 면제, 체크카드 캐시백부터 AI, 생활 혜택까지 이용할 수 있도록 했다. 국내 고객 약 2800만 명에게 제공해 온 편리한 금융 경험을 외국인 고객의 이용 환경에 맞춰 확장한다는 계획이다.

법무부에 따르면 2025년 말 국내 거주 외국인은 약 220만 명으로 연평균 10% 이상 증가하고 있다. 하지만 계좌 개설 과정에서는 고객확인(KYC)과 해외납세의무 확인 등을 위해 서류를 제출하거나 영업점을 방문해야 하는 등 비대면 서비스에 대한 제약이 있었다.

카카오뱅크는 이러한 불편을 줄이기 위해 외국인 고객의 가입 절차와 언어, 인증 환경을 고려해 서비스를 설계했다.

외국인 서비스 출시를 총괄한 배정호 카카오뱅크 외국인고객캠프장은 "국내 고객이 누려온 편리한 금융과 혜택을 외국인 고객에게도 동일하게 제공하는 것이 목표"라며, "다국어 서비스와 전용 인증, 보안 기능 등 외국인 고객에게 필요한 기능을 더해 한국에서의 금융 생활을 더 쉽고 안전하게 만들겠다"고 말했다.

'외국인통장'은 중국, 베트남 등 전 세계 200여 개 국적 만 19세 이상의 외국인이라면 누구나 개설할 수 있다. 개설 전 과정을 모바일에 최적화된 챗봇 방식으로 구현해, 추가 심사가 필요하지 않으면 약 5분 만에 통장을 만들 수 있다.

재직증명서, 급여명세서, 거주자증명서 등 필요한 서류도 앱에서 제출할 수 있다. 외국인 전용 셀카 인증 시스템과 공공 마이데이터를 도입해 이름, 국적, 주소, 직업 등 정보 입력과 확인 절차를 간소화했다. 해외납세의무 확인이나 추가 심사에 시간이 걸리는 경우에는 앱에서 진행 상황을 확인할 수 있다.

이체와 ATM 입출금 수수료는 국내 고객과 동일하게 조건 없이 면제한다. 외국인 고객도 '모임통장'을 개설하고 파킹통장인 '세이프박스'에 가입할 수 있다. 외국인통장은 1인당 최대 2개까지 개설할 수 있다.

카카오뱅크는 외국인 고객에게도 '프렌즈 체크카드'를 국내 전용 카드를 발급해 국내 고객과 동일한 캐시백 혜택을 제공한다. 연말에는 해외에서도 결제할 수 있는 '프렌즈 체크카드'를 추가로 선보일 계획이다.

신용카드 서비스도 제공한다. 지난 8월 신한카드와 협업해 출시한 PLCC(상업자표시신용카드, Private Label Credit Card) 상품인 '카카오뱅크 착붙 신한카드'를 신청해 이용할 수 있으며, 개인사업자 고객은 '개인사업자 제휴 신용카드'를 발급받을 수 있다.

해외송금도 보내기부터 받기까지 카카오뱅크 앱에서 간편하게 이용할 수 있도록 했다. '해외송금 보내기'는 한패스와 제휴해 약 200개국, 50여 개 통화를 지원하며, 미국과 중국 등 주요 국가로의 송금 수수료는 무료다. 고객은 별도 앱으로 이동할 필요 없이 카카오뱅크 앱에서 한패스 회원가입 등을 거쳐 송금할 수 있다. '해외송금 받기'는 카카오뱅크가 직접 제공하며, 외국인 고객에게도 국내 고객과 동일하게 수취수수료를 조건 없이 전액 면제한다.

카카오뱅크는 오는 2027년 예적금, 오픈뱅킹, 대출비교 서비스를 추가해 외국인 고객이 이용할 수 있는 상품과 서비스를 넓힐 예정이다. 장기적으로는 방한 외국인과 재외국민으로 고객군을 확대하고, 수신, 여신, 지급결제 분야의 서비스도 확장해 나간다는 계획이다.

배정호 외국인고객캠프장은 "유학이나 생업을 위해 한국에 살고 있는 장기 거주 외국인들에게 카카오뱅크가 '한국 금융의 새로운 표준'이 되길 기대한다"라며 "앞으로도 상품 포트폴리오를 꾸준히 확장하며 외국인이 가장 많이 찾는 금융 플랫폼이 되겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com