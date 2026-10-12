온코닉테라퓨틱스, 비만치료 병용 신약 공개…"골격근 보존 겨냥"

세마글루타이드 체중감량 과정서 골격근 보존 연구

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스는 GLP-1 계열 비만치료제와의 병용을 목표로 개발 중인 신약 후보물질 'OCN-501'의 연구가 미국비만학회 '오비시티위크(Obesity Week)2026' 구두발표에 선정됐다고 12일 밝혔다.

학회가 공식 프로그램에 공개한 발표 제목은 '계열 최초 OCN-501의 세마글루타이드 유도 체중감량 중 골격근 보존'이다. GLP-1 수용체 작용제인 세마글루타이드로 체중을 감량하는 과정에서 OCN-501의 골격근 보존을 다룬 연구다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경 [사진=온코닉테라퓨틱스]

이번 연구는 최신 연구 초록인 '레이트 브레이킹 초록'으로 채택됐으며, 차세대 비만 치료법과 임상적 성과를 다루는 구두발표 세션에 포함됐다. 구체적인 연구 방법과 결과는 학회 엠바고 정책에 따라 오는 11월 미국 워싱턴DC에서 공개될 예정이다.

OCN-501은 기존 GLP-1 치료제와 병용해 체중감량 과정에서 나타나는 미충족 수요를 보완하는 계열 최초 신약을 목표로 개발되고 있다. 온코닉테라퓨틱스가 항암제 후보물질 네수파립 이후 개발 중인 신규 후보물질의 연구 방향을 공개한 것은 이번이 처음이다.

회사는 체중감량 효과와 함께 골격근 보존과 체성분 개선을 고려하는 병용치료 영역을 겨냥하고 있다. GLP-1 치료제 사용 과정에서 지방뿐 아니라 제지방량과 근육량도 감소할 수 있다는 연구 결과들이 나오면서 체중감량의 질을 높이기 위한 개발 전략에 관심이 커지고 있다.

온코닉테라퓨틱스는 위식도역류질환 치료제 자큐보의 상업화와 네수파립 개발 경험을 바탕으로 OCN-501을 차세대 글로벌 신약 파이프라인으로 육성할 계획이다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "OCN-501은 이미 거대한 시장을 형성하고 있는 GLP-1 치료제와의 병용을 통해 새로운 치료가치를 창출하는 것을 전략적 목표로 개발하고 있는 계열 내 최초(First-in-Class) 신약 후보물질"이라며 "구체적인 연구 데이터와 결과는 오는 11월 오비시티위크 구두발표를 통해 처음 공개할 예정"이라고 말했다.

sykim@newspim.com