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온코닉테라퓨틱스, 비만치료 병용 신약 공개…"골격근 보존 겨냥"

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  • 온코닉테라퓨틱스가 12일 OCN-501의 오비시티위크 2026 구두발표 선정 소식을 밝혔다.
  • OCN-501은 세마글루타이드 병용 시 골격근 보존을 겨냥한 신약 후보물질이다.
  • 연구 결과는 11월 미국 워싱턴DC 학회에서 처음 공개될 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

세마글루타이드 체중감량 과정서 골격근 보존 연구

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스는 GLP-1 계열 비만치료제와의 병용을 목표로 개발 중인 신약 후보물질 'OCN-501'의 연구가 미국비만학회 '오비시티위크(Obesity Week)2026' 구두발표에 선정됐다고 12일 밝혔다.

학회가 공식 프로그램에 공개한 발표 제목은 '계열 최초 OCN-501의 세마글루타이드 유도 체중감량 중 골격근 보존'이다. GLP-1 수용체 작용제인 세마글루타이드로 체중을 감량하는 과정에서 OCN-501의 골격근 보존을 다룬 연구다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경 [사진=온코닉테라퓨틱스]

이번 연구는 최신 연구 초록인 '레이트 브레이킹 초록'으로 채택됐으며, 차세대 비만 치료법과 임상적 성과를 다루는 구두발표 세션에 포함됐다. 구체적인 연구 방법과 결과는 학회 엠바고 정책에 따라 오는 11월 미국 워싱턴DC에서 공개될 예정이다.

OCN-501은 기존 GLP-1 치료제와 병용해 체중감량 과정에서 나타나는 미충족 수요를 보완하는 계열 최초 신약을 목표로 개발되고 있다. 온코닉테라퓨틱스가 항암제 후보물질 네수파립 이후 개발 중인 신규 후보물질의 연구 방향을 공개한 것은 이번이 처음이다.

회사는 체중감량 효과와 함께 골격근 보존과 체성분 개선을 고려하는 병용치료 영역을 겨냥하고 있다. GLP-1 치료제 사용 과정에서 지방뿐 아니라 제지방량과 근육량도 감소할 수 있다는 연구 결과들이 나오면서 체중감량의 질을 높이기 위한 개발 전략에 관심이 커지고 있다.

온코닉테라퓨틱스는 위식도역류질환 치료제 자큐보의 상업화와 네수파립 개발 경험을 바탕으로 OCN-501을 차세대 글로벌 신약 파이프라인으로 육성할 계획이다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "OCN-501은 이미 거대한 시장을 형성하고 있는 GLP-1 치료제와의 병용을 통해 새로운 치료가치를 창출하는 것을 전략적 목표로 개발하고 있는 계열 내 최초(First-in-Class) 신약 후보물질"이라며 "구체적인 연구 데이터와 결과는 오는 11월 오비시티위크 구두발표를 통해 처음 공개할 예정"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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