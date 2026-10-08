SG, AI 균열분석 도입해 '아스콘 품질관리' 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- SG가 8일 AI 균열분석으로 포장 품질관리 체계를 구축했다.
- 평택 P5 시험포장서 에코스틸아스콘 성능을 조사했다.
- 균열률 0.11%, 일반보다 낮고 탄성계수도 13% 높았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
에코스틸아스콘 탄성계수 일반 아스콘보다 13% 높아
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 아스콘 전문기업 SG가 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 균열분석 프로그램을 활용해 아스콘 시공 이후 포장 상태와 성능을 추적하는 품질관리 체계를 구축한다.
8일 SG에 따르면 회사는 최근 삼성전자 평택캠퍼스 제5반도체공장(P5) 건설 현장에 적용한 친환경 고내구성 제강슬래그 아스콘 '에코스틸아스콘' 시험포장 구간을 대상으로 AI 균열분석과 포장 성능 조사를 실시했다.
회사는 포장 표면 이미지를 AI로 분석해 균열과 파손 상태를 확인하고 포장면의 변형 정도와 반복 하중에 견디는 성능 등을 함께 측정했다.
기존 아스콘 포장 상태 점검이 현장 육안조사에 주로 의존했던 것과 달리 SG의 AI 균열분석 프로그램은 포장 상태를 수치화하고 동일 구간의 변화를 지속적으로 추적할 수 있도록 설계됐다. 회사는 실제 현장 데이터를 바탕으로 제품별·현장별 포장 성능 비교도 가능하다고 설명했다.
조사 결과 에코스틸아스콘 구간의 평균 균열률은 0.11%로 일반 아스콘 구간의 0.93%보다 낮게 나타났다. 포장면이 눌리거나 패이는 정도를 측정한 결과 에코스틸아스콘 조사 구간에서는 변형이 나타나지 않았고, 일반 아스콘은 일부 지점에서 최대 0.4밀리미터(mm)의 변형이 확인됐다.
차량 등 반복적인 하중에 견디는 정도를 나타내는 탄성계수도 에코스틸아스콘이 일반 아스콘보다 약 13% 높게 측정됐다. SG는 이번 P5 시험포장 조사를 시작으로 AI 균열분석 프로그램을 회사가 납품하는 에코스틸아스콘 등 아스콘 포장 구간의 사후 모니터링에 활용할 계획이다.
SG 관계자는 "이번 조사를 통해 에코스틸아스콘의 우수한 포장 성능을 실제 데이터로 확인했다"며 "앞으로 AI 균열분석을 활용한 사후 모니터링을 통해 납품 이후의 성능 변화까지 관리하고 축적한 데이터를 품질 개선과 연구개발에 적극 반영할 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com