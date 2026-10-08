금영엔터테인먼트, 모바일·스마트TV 통합 노래방 플랫폼 'K VOICE' 출시

AI 핵심 요약beta
- 금영엔터테인먼트가 8일 K VOICE를 공식 출시했다.
- 모바일과 스마트TV를 하나의 계정으로 통합했다.
- 20개국서 6만여 곡과 맞춤형 기능을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금영엔터테인먼트가 모바일과 스마트TV를 연결하는 글로벌 음악 콘텐츠 플랫폼 'K VOICE'를 공식 출시했다.
K VOICE는 모바일과 스마트TV 서비스를 하나의 브랜드 및 계정 체계로 통합한 플랫폼이다. 현재 유럽 15개국, 미주 3개국, 오세아니아 2개국 등 총 20개국에서 서비스된다.
금영엔터테인먼트는 K VOICE를 통해 모바일과 TV 중심의 서비스 환경을 통합하고, 이용자의 생활 공간과 이용 방식에 따라 노래를 즐길 수 있는 멀티 디바이스 환경을 구축했다. 이용자는 하나의 계정으로 모바일과 삼성·LG 스마트TV에서 K VOICE를 이용할 수 있다.
K VOICE는 금영엔터테인먼트가 축적한 콘텐츠와 기술력을 바탕으로 6만여 곡의 콘텐츠를 제공하며, 최신곡을 꾸준히 추가한다.
모바일에서는 MP3 반주 음원과 차별화된 MIDI 기반 반주를 제공하며, 녹음 및 저장, 음성 검색, SNS 연동, 애창곡 및 예약곡, 뮤직비디오 등 개인화된 노래방 기능을 지원한다.
스마트TV에서는 대형 화면에 최적화된 노래방 환경과 함께 차트, 사용자 이용 패턴 기반 추천, 금영 큐레이션, 뮤직비디오, 애창곡 및 예약곡, 점수 및 랭킹 등 다양한 콘텐츠와 기능을 제공한다.
이 밖에 멜로디 가이드, 리드보컬, LTS(Lyric To Speech), 가사 병음 표시, 글로벌 언어 지원 등 국내외 이용자의 편의성을 고려한 기능도 포함된다.
금영엔터테인먼트 이석현 대표이사는 "K VOICE의 기능과 콘텐츠를 지속적으로 고도화하고, 지원 디바이스와 서비스 국가를 확대하며 글로벌 음악 콘텐츠 플랫폼 산업에서의 사업 영역을 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다. 금영엔터테인먼트는 향후 K VOICE의 기능과 콘텐츠를 지속적으로 고도화하고 지원 디바이스와 서비스 국가를 확대하며 글로벌 디지털 엔터테인먼트 산업에서의 사업 영역을 넓혀갈 계획이다.
whitss@newspim.com