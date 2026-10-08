허영 의원, 홍익표 수석에 "GTX-B 춘천 연장, 국가철도망 반영해야" 건의

AI 핵심 요약beta
- 허영 의원이 8일 홍익표 정무수석을 만나 GTX 연장 지원을 건의했다.
- GTX-B 춘천, GTX-C 천안·아산 연장의 국가철도망 반영을 요청했다.
- 본선 지연에 맞춰 국비 지원 등 추진방식 재검토를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 허영 더불어민주당 의원(강원 춘천·철원·화천·양구갑)이 8일 홍익표 청와대 정무수석비서관을 만나 수도권광역급행철도(GTX)-B 춘천 연장과 GTX-C 천안·아산 연장사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 국비 지원을 건의했다.
이번 면담은 지난 1일 춘천·천안·아산 지역 국회의원 6명이 국회 소통관에서 개최한 공동 기자회견의 후속 조치다.
허 의원을 비롯해 문진석·이재관·이정문·복기왕·전은수 의원과 육동한 춘천시장·장기수 천안시장은 이재명 대통령 공약 이행을 위한 정부 차원의 적극적인 검토와 조정을 요청했다.
이들이 전달한 건의문은 2024년 GTX 연장사업 발표 당시 지자체가 원인자부담 방식을 받아들인 주요 배경이 본선과 연장노선의 동시 개통이었다는 점을 짚었다.
이후 본선 사업 지연으로 당초 제시된 개통 일정이 달라지고 제5차 국가철도망 구축계획 수립 절차가 진행되고 있는 만큼, 국가계획 반영과 국비 지원을 포함한 사업 추진방식을 다시 논의해야 한다는 취지다.
또한 GTX-B 춘천 연장과 GTX-C 천안·아산 연장은 이재명 대통령의 대선 공약이자 지역균형발전과 산업 경쟁력 강화를 뒷받침할 핵심 교통 인프라라는 점을 강조했다.
지역에 대한 대규모 투자가 실제 기업 활동과 인재 유입, 정주 여건 개선으로 이어지려면 지역과 수도권을 연결하는 광역교통망 확충이 함께 이뤄져야 한다는 것이다.
허 의원은 특히 GTX-B 춘천 연장이 춘천과 수도권의 연결성을 높이고 기업혁신파크 등 지역 성장사업의 성과를 뒷받침하는 데 필요하다는 점을 강조했다.
아울러 지방의 재정 여건만으로 국가적 교통 인프라의 추진 여부가 좌우되지 않도록 정부가 재정 지원 방안을 적극 검토해야 한다고 요청했다.
허 의원은 "GTX-B 춘천 연장은 대통령이 시민들에게 약속한 사업이자, 강원과 수도권을 연결해 지역균형발전을 실현할 핵심 과제"라며 "기업과 인재가 지역에 자리 잡고 지역의 투자가 성장으로 이어지도록 국가가 광역교통망 확충을 책임 있게 뒷받침해야 한다"고 밝혔다.
이어 "본선과의 동시 개통을 위해 제시됐던 원인자부담 방식을 달라진 여건에서도 그대로 고수해서는 안 된다"며 "오늘 전달한 건의가 관계부처의 실질적인 재검토로 이어지고, GTX-B 춘천 연장이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.
한편 허 의원은 전날 열린 국토교통부 국정감사에서 홍지선 장관에게 GTX-B 춘천 연장사업의 국가철도망계획 반영을 촉구한 바 있다.
allpass@newspim.com