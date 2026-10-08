'GS건설 합작' 아문에너지, 롯데정밀화학과 발전용 그린암모니아 공급계약

AI 핵심 요약beta
- GS건설 합작법인 아문에너지가 8일 롯데정밀화학과 그린암모니아 공급계약을 체결했다.
- 롯데정밀화학은 포항 1MW급 분산발전소에 내년부터 1년간 1500톤을 공급한다.
- 아문에너지는 2028년 10MW로 키워 상업화하고 40MW까지 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 세운 합작법인 아문에너지가 롯데정밀화학과 국내 최초 발전용 그린암모니아 공급계약을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 계약은 GS건설이 지난해 9월 롯데정밀화학과 체결한 업무협약의 첫 결실로 국내 무탄소 분산발전 사업이 본궤도에 올랐다는 평가를 받는다.
롯데정밀화학은 향후 아문에너지가 포항 영일만 산업단지 내 분산에너지 특화지역에 건설하는 1메가와트(MW)급 압모니아 기반 분산발전소에 내년부터 1년간 그린암모니아 1500톤을 공급한다.
포항 발전소는 그린암모니아 발전 기술·운영 실증과 함께 생산된 무탄소 전력을 산업단지 기업에 판매하는 상업 발전소다. 세계 최초로 상용화를 추진하는 그린암모니아 분산발전 프로젝트다.
아문에너지는 올해 4월 GS건설이 미국 아모지와 설립한 합작법인이다. 2028년부터 발전 규모를 10MW로 늘려 상업화에 돌입하고 향후 최대 40MW까지 늘려간다. 롯데정밀화학은 그린암모니아 공급 우선협상권을 갖는다.
그린암모니아는 태양광, 풍력 등 재생에너지 전력으로 물을 전기분해해 얻은 그린수소를 공기 중 질소와 합성해 만든 암모니아다. 생산부터 발전까지 모든 과정에서 탄소를 배출하지 않는다.
그린암모니아를 원료로 하는 무탄소 발전 솔루션은 대규모 설비 없이 좁은 부지에도 설치할 수 있고, 수요 증가시 모듈 추가로 발전 용량을 늘릴 수 있다. 24시간 안정적으로 수요처 인근에서 전력을 생산·공급할 수 있다.
허진홍 GS건설 신성장사업개발본부장은 "포항 발전소를 성공적으로 준공·운영해 무탄소 전력을 공급하는 발전 솔루션 기업으로 자리매김하고, 국내는 물론 글로벌 무탄소 분산발전 시장으로 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com