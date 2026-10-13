셰프가 함께한 김단단, '더블 컷' 맞춤 시즈닝 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 김단단이 12일 닭가슴살용 시즈닝 3종을 출시했다
- 몬트리얼 스테이크·로제·쏠티 치즈로 구성했다
- 3종 모두 저열량·대체당 중심으로 설계했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 닭가슴살 브랜드 김단단이 50g 중량으로 커팅된 닭가슴살 '더블 컷' 라인업과 함께 사용할 수 있는 시즈닝 3종을 출시했다고 12일 밝혔다.
이번에 출시된 시즈닝은 '몬트리얼 스테이크', '로제', '쏠티 치즈' 3가지다. '몬트리얼 스테이크'는 통후추와 허브를 조합해 스모키한 풍미를 냈다. '로제'는 고추장을 기반으로 로제 소스를 한국식으로 재해석했으며, '쏠티 치즈'는 체다치즈의 고소함에 단짠 맛을 구현했다.
3종 시즈닝은 모두 1g당 1kcal대의 열량으로 설계됐으며 대체당을 메인으로 사용했다. 김단단 관계자는 "세계 3대 요리학교 출신 셰프들이 함께 맛에 대한 기준을 높여 시즈닝을 완성했다"며 "닭가슴살을 넘어 일상과 야외 활동 어디서든 가볍게 즐길 수 있는 제품이 될 것"이라고 말했다.
김단단은 프랑스 르 꼬르동 블루, 미국 CIA 출신 셰프들과 협업해 왔으며, 새로 합류한 츠지 조리사 전문학교 출신 셰프는 연내 출시 예정인 신규 라인업 개발에 참여하고 있다. 김단단 관계자는 "3대 요리학교 셰프진이 모두 모인 만큼 연내 선보일 신규 라인업에도 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.
김단단 시즈닝 3종은 브랜드 스토어에서 구매할 수 있다.
whitss@newspim.com