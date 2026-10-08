[로펌이슈] 세종, 21일 자본시장·M&A 세미나 개최…중복상장 규제 대응 논의

AI 핵심 요약beta
- 세종이 21일 자본시장·M&A 세미나를 연다고 8일 밝혔다.
- 이사는 충실의무와 중복상장 규제를 중점 논의한다.
- 제도 변화가 기업 투자와 자금조달에 미칠 영향도 다룬다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 최근 자본시장과 인수합병(M&A) 분야의 주요 규제 변화와 중복상장 규제가 기업 투자 및 자금조달에 미치는 영향을 논의하는 세미나를 개최한다.
법무법인 세종은 오는 21일 서울 종로구 그랑서울 24층 세미나실에서 '제3회 자본시장·M&A 세미나'를 온·오프라인으로 동시 개최한다고 8일 밝혔다.
세종 기업자문·M&A그룹이 주관하는 이번 세미나는 자본시장과 M&A 관련 주요 제도 변화를 살펴보고 이에 따른 실무적 영향과 향후 전망을 공유하기 위해 마련됐다.
올해로 세 번째를 맞는 이번 행사에서는 이사의 충실의무를 비롯해 최근 M&A 실무에 직접적인 영향을 미치는 제도 변화와 중복상장 규제 등을 중점적으로 다룬다.
세미나는 장재영 세종 대표변호사(사법연수원 29기)의 개회사로 시작된다.
첫 번째 세션에서는 정준혁 서울대학교 법학전문대학원 교수가 'M&A 법제도의 과거, 현재, 그리고 미래'를 주제로 발표한다.
정 교수는 최근 주주 보호 강화를 중심으로 추진되는 주요 입법 현안을 살펴보고 M&A 법제도의 변화와 향후 제도 개선 방향을 짚을 예정이다.
두 번째 세션에서는 김방현 변호사(연수원 35기), 박용진 변호사(연수원 35기), 이지훈 변호사(변호사시험 4회)가 '중복상장 규제'를 주제로 공동 발표한다.
중복상장 규제는 규제 도입 이전에 이뤄진 투자유치나 분할 등 기업집단 내부의 구조조정에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주요 현안으로 꼽힌다.
특히 중복상장 과정에서 모회사가 부담해야 하는 의무의 구체적인 범위와 새롭게 도입되는 상장 규제의 적용 범위 등이 실무상 쟁점이다.
세 변호사는 관련 규제의 주요 내용과 법적 쟁점을 분석하고 기업의 자금조달 및 투자 실무에 미칠 영향과 대응 방안을 설명할 계획이다.
장재영 대표변호사는 "M&A를 둘러싼 제도와 규제 환경이 빠르게 변화하면서 기업이 고려해야 할 법률적·전략적 과제도 한층 복잡해지고 있다"며 "이번 세미나가 자본시장과 M&A 관련 주요 제도 변화와 그 영향을 정확히 짚어보고 기업들이 실무적인 대응 방향을 모색하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com